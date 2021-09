El cambio climático provoca transformaciones en los animales

Se han observado alteraciones en loros australianos, ratones de bosque y en musarañas enmascaradas

Foto: Tomada de El periódico

El cambio climático no es sólo un problema que afecte a la vida de las personas, sino que los animales también tienen que adaptarse a él. Un nuevo estudio, publicado por la revista ‘Trends in Ecology and Evolution’ ha demostrado que algunos animales están “cambiando de forma”

La publicación explica como concretamente, sus picos, patas y orejas son más grandes para regular mejor su temperatura corporal a medida que el planeta se calienta.

La investigadora de aves Sara Ryding, de la universidad de Deakin (Australia), ha insistido en que “el cambio climático que hemos creado está ejerciendo una gran presión sobre ellos, y aunque algunas especies se adaptarán, otras no“, ha añadido.

Ryding ha señalado que el cambio climático es un fenómeno complejo y polifacético que se ha ido produciendo progresivamente, por lo que es difícil señalar una sola causa del cambio de forma en los animales. Pero, dice, “estos cambios se han producido en amplias regiones geográficas y una gran variedad de especies“.

Los cambios más notorios se han observado en las aves. Varias especies de loros australianos han aumentado del cuatro al 10 porciento el tamaño del pico desde 1871.

Pero también han registrado cambios en mamíferos. Concretamente, en el aumento de la longitud de la cola en los ratones de bosque y del aumento de la cola y las patas en las musarañas enmascaradas, dice la experta .

Ahora Ryding se ha propuesto investigar el cambio de forma de las aves australianas de primera mano escaneando en 3D ejemplares de aves de museos de los últimos 100 años.

Esto permitirá a su equipo comprender mejor qué aves están cambiando el tamaño de algunas de sus partes del cuerpo debido al cambio climático y por qué.

nyr/El periódico

Impactos: 8