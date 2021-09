Evalúan operación de apoyo a barrios de La Habana

Foto: Cortesía de Correos de Cuba

La marcha de la operación de apoyo a los barrios capitalinos de La Timba y el Fanguito fue evaluada por la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, en reunión efectuada en la sede del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM).

Desde el pasado mes de julio se inició esta operación con la realización de jornadas de trabajo productivo voluntario por directivos y trabajadores de diversos organismos, instituciones y entidades de La Habana.

En esta reunión, a la que asistieron Leira Sánchez Valdivia y Fidel Hernández Arias, primera secretaria del Partido e Intendente del municipio de Plaza de la Revolución, se revisó el cumplimiento del cronograma de acciones que se acometen por organismos y entidades estatales, organizaciones sociales y comunitarias, dirigidas al mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de las instituciones y los asentamientos poblacionales radicados en ambos barrios.

Además, se evaluaron las acciones constructivas y de remodelación, limpieza y embellecimiento que durante lo que queda de año se estarán ejecutando, incluyendo trabajos voluntarios los fines de semana, en instalaciones de la Salud Pública y la Educación, de Gastronomía, así como en supermercados, bodegas, panaderías, viales y aceras, aguas y alcantarillados, telecomunicaciones y en las viviendas, con mayores afectaciones en las ciudadelas y otros lugares de La Timba y el Fanguito.

Foto: Cortesía de Correos de Cuba

Trascendió en la sesión de trabajo que estas acciones se llevan a cabo a partir del diagnóstico que realizan los trabajadores de los Joven Club de Computación y estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) y de la Universidad de La Habana (UH), que además integran la Brigada Juvenil de Trabajo que participa en esta operación de solidaridad y amor con los pobladores de esos populosos barrios de la ciudad.

En esta operación de apoyo a La Timba y El Fanguito participan trabajadores y fuerzas especializadas de empresas y otras entidades de diversos ministerios, además de la Dirección Provincial de Servicios Comunales, Aguas de La Habana, entre otros, junto a los proyectos comunitarios radicados en ambos barrios, todos bajo la dirección del Partido y el Gobierno de La Habana y del municipio de Plaza de la Revolución.

La titular de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, expresó a los allí reunidos: “Como nos ha convocado el presidente Díaz-Canel, con esta operación no se trata de intervenir en los barrios sino, de conjunto y en permanente comunicación y consulta con las personas que viven en esas comunidades, ir poco a poco avanzando en los proyectos que se prevé ejecutar para mejorar la calidad de vida de la población“.

Participaron también del encuentro las viceministras del MINCOM, Ana Julia Marine López y Grisel Reyes León.

lgl / Tomado de Tribuna de La Habana

Impactos: 22