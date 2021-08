Cine documental enaltece obra de músicos del mundo

La industria documental evidenció en los últimos años un acercamiento a la escena sonora de la mano de figuras y agrupaciones, que constituyen hoy referente en la historia de la música.



Más allá de los filmes biográficos de reciente producción como Respect (Aretha Franklin), Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury), Judy (Judy Garland) y Rocketman (Elton John), entre otros, los documentales estrenados en los dos últimos años evocan el lado oculto de canciones y artistas, sin tapujos, publica Prensa Latina.

En la selección destaca la entrega Miss Americana, dirigido por Lana Wilson y que recrea la trayectoria de la cantante pop estadounidense Taylor Swift, quien contabiliza 11 premios Grammy e igual cantidad de MTV Video Music, 25 Billboard, 32 American Music Awards y 49 récords Guinness, añade.

Refiere, que desde esa nación sobresale también Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles (Más feliz que nunca: Una carta de amor a Los Ángeles), de la intérprete Billie Eilish, cuyos éxitos con tan solo 19 años la ubican en la selecta lista de artistas con más certificaciones digitales de singles y una de las más exitosas de la década.

Realizada por Robert Rodríguez y Patrick Osborne, la cinta ofrece un acercamiento íntimo al recién estrenado álbum Happier than ever, con su actuación en el escenario del Hollywood Bowl, acompañada por el director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, dice.

Bajo la mirada del músico Questlove (Ahmir Khalib Thompson), 40 horas de metraje del Festival Cultural de Harlem, Estados Unidos, emergen en formato de película para recordar este evento de la cultura afronorteamericana celebrado en 1969, que agrupó en seis semanas músicos icónicos como Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, entre otros.

Una década después de su fallecimiento, la cantante británica Amy Winehouse regresó a los escenarios a través de las imágenes del documental Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story, homenaje realizado por la artista Dionne Bromfield en el décimo aniversario de su muerte, explica la fuente.

Asimismo, aparecen en el catálogo de biografías fílmicas piezas como Keith Richards: Under The Influence, basada en la vida de este guitarrista, miembro de los Rolling Stones, con la dirección de Morgan Neville.

De igual forma sobresale, la docu-serie del integrante de The Beatles, Paul McCartney: McCartney en 3, 2, 1, realizada por Zachary Heinzerling y que recrea en seis episodios su trabajo con la agrupación británica, concluye.

