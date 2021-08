Salto de plata para Savón en Paralímpicos de Tokio

Clavó los pinchos en los 7.16 metros de longitud, récord para el área de las Américas en la clase T12.

Con nuevo récord para las Américas, el saltador de longitud Leinier Savón Pineda (clase T12) dio a Cuba su primera medalla en los XVI Juegos Paralímpicos que acontecen en Tokio.

En su sexto y último salto, el doble campeón paralímpico de Río de Janeiro 2016 se hizo de la presea plateada, al clavar los pinchos en 7.16 metros.

“Todo atleta quiere más y yo quería el oro, pero darle la primera medalla a Cuba me hace sentir muy feliz”, dijo a el joven de 32 años de edad.

El guantanamero abrió la lid con brinco de 6.92 metros, tras el cual marcó 6.82, 4.47, 6.83, 7.01 y el 7.16 que le llevó al podio dispuesto en el Estadio Olímpico de Tokio y que abrió el medallero de su país.

“Sabía que podía superar los siete metros y que con ello garantizaba medalla. Me estiré lo más que pude y ahí está el resultado”, dijo después.

Le aventajó solamente el iraní Amir Khosravani, quien consiguió el registro ganador (7.21) en el segundo intento. El bronce fue al cuello del azerí Said Najafzade con 7.03.

“El iraní tiene buena técnica y mejor carrera de impulso. Creo seremos oponentes otra vez en París, en los próximos Juegos Paralímpicos”, comentó el ahora triple medallista paralímpico.

Todos los concursantes quedaron lejos de los récords mundial y paralímpico, en poder del alemán Matthias Schroeder (7.47) desde el 12 de julio de 2009, y del sudafricano Hilton Langenhoven (7.31) desde el 13 de septiembre de 2008, en Beijing, respectivamente.

“No tenía idea de que hubiera implantado marca para América. En mi disfrute no me percaté de ello. Eso me hace doblemente feliz”, concluyó el también corredor de 100 y 200 metros planos.

Leinier finalizó octavo en el salto de longitud de Río de Janeiro 2016, con marca de 6.74 metros. Cinco años después ha crecido hasta el podio.

Su compatriota Ángel Jiménez se lesionó el femoral derecho durante la justa, en que marcó 6.25 metros válidos para el noveno puesto entre 10 participantes.

Volviendo a Savón, este subtítulo le ayudará a olvidar un tanto su mala experiencia acá en los 100 metros planos, prueba en que defendía la corona y ni siquiera pudo acceder a la final.

En esta misma jornada, el cubano Leonardo Díaz logró la presea de bronce en el lanzamiento del disco de la clase F56; y el jabalinista Guillermo Varona ocupó el cuarto lugar entre atletas clasificados F46.

