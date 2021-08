Cuba-Italia: Unidos por la solidaridad

De izquierda a derecha Ada Galano Estiven, presidenta de la CONACI; Michele Curto, presidente de la AICEC y Sergio Bassoli, de la CGIL. Foto: Heriberto González Brito

Como una semilla de recíproca y eterna gratitud describió Michele Curto, presidente de la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (AICEC) los vínculos que unen a italianos y cubanos.

Sobre ellos se construyó la campaña Poniéndole corazón a Cuba, gracias a la cual un donativo que llegó al país y arribará este lunes a Ciego de Ávila, específicamente al hospital provincial Antonio Luaces Iraola, y el martes a Santiago de Cuba, publica el per+iodico Trabajadores.

Los 203 metros cúbicos de ayuda solidaria en forma de respiradores pulmonares, concentradores de oxígeno, medicamentos y mucho más, está valorado en 1 millón 437 mil 142 euros, organizado por AICEC, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) y muchas otras organizaciones, entre ellas la Coordinadora de Cubanos Residentes en Italia (CONACI).

A pesar de haber coincidido en la capital con las afectaciones climatológicas provocadas por Ida, la delegación sostuvo un intenso programa de intercambios y visitas, señala la fuente.

Este fin de semana tuvo lugar un encuentro con directivos de la CTC, quienes explicaron peculiaridades de la organización sindical y abordaron temas específicos del reordenamiento económico como la reforma salarial y la nueva resolución acerca de las micro, pequeñas y medianas empresas, agrega.

Luego de la labor del contingente Henry Reeve en mi país, no podíamos fallarle a Cuba, dijo a Trabajadores Michele Curto, presidente de la AICEC. No es casual que presentáramos la campaña apenas dos días después de los sucesos del 11 de julio, fue nuestra manera de decir: “Cuba no está sola y es muy querida”.

La carga enviada cobra especial significación por haber sido acopiada en medio de la más brutal campaña mediática que realizan los odiadores de Cuba para desprestigiar su labor solidaria y el combate que le han dado a la Covid-19, opinó Ada Galano Estiven, cubana residente en Italia y presidenta de la Coordinadora de Cubanos Residentes (CONACI).

