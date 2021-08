Nuevo modelo predice la eficacia de los confinamientos

Foto: Tomada de OCTI

Los científicos Josep Peñuelas y Jordi Sardans, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), han desarrollado un modelo para predecir, a partir de datos satelitales de contaminación por dióxido de nitrógeno, la eficacia del confinamiento para frenar epidemias como la covid-19.

A través de este modelo se puede predecir cómo se aceleran los contagios cuando se levantan las medidas de confinamiento, refiere un artículo de Patricia Larrea en Observatorio Científico, Tecnológico y de Innovación, rectorado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente .

Afirma, por lo tanto la información permite optimizar el tiempo y la intensidad de la implementación de intervenciones no farmacéuticas, y mejorar la efectividad de control de la covid-19 y en general de las pandemias.

Josep Peñuelas, investigador del CSIC y del CREAF explica que “mejora significativamente las predicciones hasta ahora usadas por la OMS y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales”.

Foto: Tomada de OCTI

“Tal como hemos visto en el trabajo, en el invierno de 2020 a 2021, cerca de un millón de casos diarios de covid-19 se podrían haber evitado si se hubieran optimizado los tiempos y los niveles de restricción del confinamiento”, comenta Rong Wang, científico de la Universidad de Fudan (China) y coordinador de esta investigación ,dice la fuente.

La investigación se publica en la revista PNAS y ha contado con la participación de una veintena de centros de investigación internacionales.

Se trata de un trabajo interdisciplinar, con especialistas en contaminación atmosférica, economía, epidemiología, análisis de datos e inteligencia artificial, concluye.

nyr/OCTI

Artículo inglés completo: “Predicting the effect of confinement on the COVID-19 spread using machine learning enriched with satellite air pollution observations”. Xiaofan Xing et al., en PNAS.

Impactos: 12