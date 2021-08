Judoca Sastre cedió por bronce en Paralímpicos de Tokio

El cubano Yordani Fernández Sastre (+100 kg, B3) cedió este domingo por bronce ante el sudcoreano Gwang Geun Choi, en el mítico Nippon Budokan, durante la tercera y última jornada del judo en los XVI Juegos Paralímpicos.

“Lo prometí y no pude cumplir. Me dicen que estar entre los cinco mejores del mundo es bueno, pero no di la medalla que quiere mi pueblo, mi gente, mi país, y eso me hace sentir mal”, dijo el representante cubano de la división de +100 kilogramos.

El asiático, dos veces rey a este nivel (2012 y 2016), fue mejor que Fernández en el imponente palacio de artes marciales japonés, al decidir el pleito por ippon en 1:29 minutos mediante técnica de Sumi-otoshi. Antes le habían marcado un shido por evitar el agarre.

El cubano ganó su primer combate por ippon ante el brasileño Wilian Araujo, subcampeón en Río de Janeiro 2016, gracias a ippon en solo ocho segundos con técnica de O-uchi-gari. Sin duda se trató de un brillante inicio.

Sin embargo, cedió luego por wazari en regla de oro, al minuto 4:18, frente al uzbeko Shirin Sharipov, medallista de bronce hace cinco años en la Ciudad Maravillosa.

Así fue a parar a la repesca para medirse al local Kento Masaki, dorado en Londres 2012 en esta categoría, a quien venció por ippon en 1:32 minutos, fruto de dos wazari con técnica de ippon-seoi-nage.

“Realmente me hubiera gustado conseguir esa medalla, pero las cosas no salieron. Pido disculpas a mi entrenador, a los amigos, a la familia, a los practicantes de los deportes adaptados, a los atletas cubanos todos”, significó.

“Siempre confié en que ganaría esta pelea. El rival fue difícil, no me dio un espacio y ahí está el resultado que no es el que esperaba”, concluyó consternado en la zona de entrevistas.

Con esta actuación, Cuba cierra sin medallas en el parajudo, pues su otro representante, Gerardo Rodríguez, acabó séptimo en los 81 kg el sábado.

Azerbaiyán con seis coronas fue la gran potencia de este deporte, seguido por Irán y Uzbekistán con par de títulos. Con uno se marcharon Argelia, Gran Bretaña y Brasil.

odh/Jit

