Los educadores de La Habana retomarán en septiembre sus labores para impulsar el proceso docente-educativo en tiempos de pandemia.

Sin subestimar los retos que impone esta crisis sanitaria, la Licenciada en Educación preescolar, Mislay Hernández Palomo, se prepara para continuar tras el inicio del curso escolar su labor como promotora del programa Educa a tu hijo de las vías no formales de la educación en el consejo popular Balcón Arimao del municipio La Lisa.



Durante el año lectivo anterior contó con el apoyo allí de las maestras de preescolar y la directora de la escuela primaria Fructuoso Rodríguez Pérez de esa demarcación.



Niños con dificultades propias de la edad durante el juego y las relaciones interpersonales, fueron atendidos en alguna ocasión por Mislay; y así mismo a algunas madres urgidas de la orientación de un profesional para encaminar el aprendizaje de sus hijos en las actuales circunstancias de aislamiento físico en casa.



Milagros Armenteros es de las beneficiadas con la visita de la promotora. “Estoy muy contenta por los avances del niño. He conocido con ella cómo lograr que disfrute y aprenda conmigo en el juego. Eso me hace feliz. Es una garantía de que no hubo tiempo perdido y que llegará a la etapa escolar en mejores condiciones gracias también a la educadora Mislay”.

