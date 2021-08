Un paseo por La Habana con la Gatica Mini

Tomada de CubaSí

Adrián Berazaín tras el estreno de “Valentín”, el segundo audiovisual que sale a la luz, de los 12 que conforman el álbum “La Gatica Mini“, en un tema cuyo video nos llevará de paseo por La Habana.

Ver este vídeo en YouTube

Encantado de trabajar para los más pequeños de casa, se confiesa Adrián Berazaín a CubaSï al hablar de su nueva producción del álbum “La Gatica Mini”, una colaboración de la casa discográfica Bis Music y los Estudios de Animación del ICAIC.

Aquí, Berazaín no solo es autor del tema, sino que le pone voz al gato más “alegre, elegante, simpático y enamorado empedernido de la Gatica Mini”. Tal cual se presenta en un tema cuyo video nos llevará de paseo por La Habana y en el que también recordaremos a todos los personajes del “universo gatuno” de los animados cubanos ,relata la fuente.

Sobre este regalo para la infancia, conversó CubaSí con Adrián:

Adrián Berazaín/ CubaSí

¿Cómo llegaste a La Gatica Mini?

Para este proyecto me llamó Annie Garcés. A ella le habían hablado en el ICAIC de hacer una nueva versión, una renovación de la gatica Mini. A mí me pareció un buen reto cuando ella me pidió que escribiera la canción, ella la canta y los arreglos son de Cristopher Simpson.

¿Es la primera vez que trabajas para los niños?

En otras ocasiones me había involucrado en proyectos para niños, pero así algo tan grande, tan bonito y tan interesante, creo que es lo más significativo. En algún momento canté con el Coro Diminuto, pero así, componer canciones infantiles y grabar todo un disco, es la primera vez.

¿Qué ha sido lo más novedoso de esta experiencia para ti?

Lo novedoso es que se trata de un proceso de trabajo diferente, es la primera vez que compongo canciones para que otra persona las cante, tener en quienta quién la va a interpretar, aunque yo también canto algunas. Además de que es para niños y qué tarea más noble que componerles canciones a los niños.

¿Cómo funcionó ese engranaje que va desde la historia al audiovisual?

Se hizo un equipo de trabajo en el cual yo soy uno de los primeros pasos. Me dan un guión, me ubico en el contexto de la historia y, bueno, voy narrando a través de canciones todo eso y después se les hacen arreglos y se graba para el disco.

Y Valentín ¿qué tiene de particular para ti?

Tomada de: CubaSí



La segunda canción que se compuso es la balada de Valentín, que es un dúo entre Annie y yo, donde hago el personaje de Valentín que es ese gato que siempre está detrás de la atención de la gatica Mini. Es especial porque es la canción que yo canto dentro del disco en el personaje que me dieron.

nyr/CubaSi

Impactos: 10