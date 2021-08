Cuando se pone corazón

Pasadas las 6 de la tarde del viernes 13 de agosto, el presidente de un Grupo de Creación Audiovisual en Cienfuegos hacía un llamado urgente en Facebook: se necesitaba un aditamento para poder suministrar oxígeno a dos pacientes a la vez desde un mismo tanque, ante la cantidad de casos contagiados con COVID-19 en esa provincia, informa Cubadebate.

Era una convocatoria a la solidaridad frente al furor de un virus que se está llevando vidas de cienfuegueros y cubanos. Apenas 20 horas después de la convocatoria llegaba la respuesta. De esa gente buena, solidaria y agradecida que tenemos en Cuba nació la solución.

Comparto este mensaje para los TCP, que funden plástico , o goma,se necesita fundir está pieza y así duplicar la posibilidad de uso del oxígeno disponible, les pasó foto y mensaje original: Saludos familia, esta pieza nos permite conectar dos pacientes en un mismo regulador de oxígeno pero no lo tenemos, es posible hacerlo con impresión 3D en plástico, o fundirlo si alguien conoce algún cuenta propia que pueda ayudarnos por favor hablen con él, esto ayudaría a quienes están necesitando oxigeno suplementario.

Comparto dimensiones , familia, acabo de hablar con otro de nuestros especialistas, el ya tiene las medidas, el diámetro exterior debe ser de 5 o 6 milímetros y el largo de conectores de 2 cm, aunque vean uno más largo ese puede ser también de 2 cm, publica en su cuenta de Facebook Emilio Cachan.

A las 20 horas de la publicación de la necesidad de fabricación del utensilio para duplicar el uso del botellón de oxígeno, pues aquí está el resultado físico, solo basta hacer las pruebas de rigor y autorización de uso, distribuirlas cuanto antes, muchos nombres por nombrar, expresó.

Basta decirles los miles de compatriotas que mirarán esta pieza y les están agradecidos eternamente, gracias a todos , y cuídense mucho y no ingresen a las estadísticas, dice Cachan .

“En estos momentos me acuerdos de tantos amigos , seres queridos y me viene a la mente nuestro Martí: Hijo: Espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud, y en ti. Sobreviremos cienfuegueros, cubanos todos”, agrega.

