Aprueba Consejo de Estado nuevos decretos-leyes

Temas esenciales para el fortalecimiento del proceso de actualización del modelo económico cubano fueron analizados esta jornada en la sesión ordinaria del Consejo de Estado. Este órgano emitió ocho decretos-leyes en correspondencia con la Estrategia Económico-Social del país.

Estuvo encabezada por el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y con la participación, mediante videoconferencia, del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, refiere la Agencia cubana de noticias .

Sobre el perfeccionamiento de tres importantes actores de la economía cubana



El Consejo de Ministros aprobó en el mes de mayo el perfeccionamiento de actores de la economía cubana, como las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia, señaló en su intervención el Viceprimer Ministro y titular de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil Fernández.



En este sentido, las micro, pequeñas y medianas empresas constituirán un actor novedoso con un papel dinamizador en el escenario económico cubano.

Resulta necesario regular la creación y funcionamiento de estas, manifestó la ponente de este punto de la agenda de la sesión, Johana Odriozola Guitart, viceministra de economía y planificación

En correspondencia, el Consejo de Estado aprobó el decreto-ley “Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas“, que facilita su inserción de forma coherente en el ordenamiento jurídico como actor que incide en la transformación productiva del país.

Estas pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, y se clasifican según el indicador del número de personas ocupadas.



Por otra parte, en la Estrategia Económico-Social se concibió el desarrollo de las cooperativas no agropecuarias, en particular la generalización de este actor y la eliminación de las restricciones existentes, destacó la vicetitular del Ministerio de Economía y Planificación.



De ahí que fue indispensable derogar disposiciones normativas precedentes relativas a este tema.

Al respecto, el Consejo de Estado emitió el decreto-ley “De las Cooperativas No Agropecuarias”, que regula la constitución, funcionamiento y extinción de este sujeto de la economía nacional.

Entre sus aspectos principales, reconoce que la cooperativa es una entidad económica, de carácter empresarial, que se constituye a partir de la asociación voluntaria de personas en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo universalmente reconocidos.



Asimismo, este actor posee personalidad jurídica y patrimonio propios; tiene derecho de uso, disfrute y disposición sobre los bienes de su propiedad; cubre los gastos con los ingresos que obtiene y responde por las obligaciones que contraiga con sus acreedores con su patrimonio.

En relación al ejercicio del trabajo por cuenta propia, el Consejo de Estado valoró los elementos expuestos por Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social.

Este órgano adoptó el decreto-ley “Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia”, que actualiza las disposiciones generales para su desarrollo, regula el procedimiento para tramitar las autorizaciones a través de la Oficina de Trámites creada a tal efecto, adecúa su sistema de organización y control.

Perfecciona las responsabilidades de las administraciones locales del Poder Popular, los órganos, organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales en relación con esta modalidad de empleo.



En este sentido, el Consejo de Estado aprobó también el decreto-ley “De las Contravenciones Personales en el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia” en aras de establecer las infracciones relativas a esta actividad, las sanciones, medidas aplicables, las autoridades facultadas para imponerlas y las vías para resolver las inconformidades.



Además, emitió el decreto-ley “Del Régimen Especial de Seguridad Social para los Trabajadores por Cuenta Propia, los Socios de las Cooperativas no Agropecuarias y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Privadas” de acuerdo con la explicación de Marta Elena Feitó Cabrera.



En virtud de implementar la política aprobada resultó necesario modificar varios aspectos respectivos de la Ley Tributaria, precisó Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios.

De ahí que el Consejo de Estado adoptó también un decreto-ley modificativo de la Ley 113 “Del Sistema Tributario” del 23 de julio de 2012.



Consolidación de otras importantes políticas

El Consejo de Estado aprobó el decreto-ley “Sobre la Conservación, Mejoramiento y Manejo Sostenible de los Suelos y el Uso de los Fertilizantes”.

Fue adoptado el decreto-ley “De los Registros Públicos de Bienes Inmuebles“, el cual estipula la organización y funcionamiento de estos, con la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, según lo previsto en el decreto-ley 335 “Del Sistema de Registros Públicos de la República de Cuba“.



El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular destacó la importancia de las decisiones adoptadas para el desarrollo económico y social y el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, en cumplimiento de la Estrategia Económico-Social

Cada una de las disposiciones aprobadas con sus normas complementarias se publicará oportunamente en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

