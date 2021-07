El capitán va por el doblete

Por/Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato

Una de la figuras más emblemáticas de Cuba de las que ya se encuentran en la Villa Olímpica y de la delegación nuestra en sentido general es el capitán de los Domadores Julio César La Cruz (91 Kg), quien tiene entre su palmarés cuatro coronas mundiales y una en citas bajo los cinco aros.

El púgil de la Plaza San Juan de Dios en la ciudad de Camagüey, fue una de las luminarias de la última década en los pesos semicompletos y ahora tendrá la posibilidad de reinar en la división inmediata superior, los 91 kilos.

Desde que llegó a la capital japonesa da los toques finales a la preparación, antes de debutar en la Arena Kokugikan, conocida como la sede espiritual de la Lucha Sumo, que es el deporte nacional de los japoneses. “En lo personal estoy bien preparado, casi listo para combatir y buscar mi objetivo que es ganar la medalla de oro”.

En los 91 Kg, la “sombra” como se le conoce en el mundo del boxeo a Julio César, tendrá como principales rivales en el camino al título al actual campeón mundial de la división el ruso Muslim Gadzhi Magomedov, al ecuatoriano Julio Castillo, al kazajo Vassily Levit y al uzbeco Sanjar Tursunov. “Tuve más de un año de competencia que me ha permitido adaptarme bien a este peso. La afición cubana podrá ver en la forma en que me encuentro cuando me toque subir al ring”.

Aunque sin renunciar a su estilo, Julio está decidido a intercambiar un poco más con sus adversarios en la media y corta distancia. “He entrenado para realizar el plan táctico que sea, no ha todos se le puede pelear igual. Trataré de imponer mi maestría deportiva e ir ganando combate a combate hasta llegar a la final”.

La Cruz le dedicará esta medalla a Cuba y en especial a su pueblo agramontino. “A mi gente que se cuide, que esperen buenos resultados de los deportistas cubanos y en especial del “buque insignia” que nunca los vamos a defraudar”.

odh/Tomado de Radio Rebelde

Impactos: 6