Sin renunciar a sus sueños ni rendirse jamás

Foto; Tomada Radio Rebelde

Transitó por la existencia como la viva estampa de su obsesión perenne: la radio. Con el mismo encanto de ese medio de la más acendrada fantasía, Juan Pérez Rodríguez, Juanito, lograba concurrir en la pluralidad de tareas: en la realización, en el púlpito, en el foro de pensamiento, en cada capítulo del Festival.

Será difícil acostumbrarnos a una ausencia, donde la consagración confirma el trabajo en el ir y venir de todas partes, como describe el verso modernista del Apóstol. Y en la conexión terrenal de este hombre que se despide, hallaríamos justamente en equilibrio el arte y el monte, sin angustias, siempre de manera creadora.

Claro que Juanito supo todo el tiempo la hermosa empresa que tenía en sus manos. La radio en sí misma supone una hermosa familia, que se multiplica en la más pura imaginación. A menudo la califican con sinestesias ejemplares: rostros que se escuchan, sonido para ver. Y por esa aventura vivió, experimentó, congregó, amó.

Fue un coordinador eficiente del Festival Nacional de la Radio, y tal vez el más entusiasta a pesar de los obstáculos y de las precariedades. Ahora que la obra es recuento, comprendemos mejor la naturaleza irrepetible de ese suceso, la posibilidad de reunir como jurados a figuras inolvidables de la cultura cubana a las que tanto admiró, y a las que prodigaba el homenaje una y otra vez.

Juanito radicó sin falta en la necesidad humana de asociarse. De tal suerte, obró despacio como el día –así apunta otro verso conocido—anudando proyectos, facturando talleres, imaginando escuelas. Creció en los libros y en cada aventura radial, para compartir saberes, para repartirse entre sus hermanos, para ser invariablemente útil.

En la empresa numerosa que él mismo se impuso, nunca se dio por vencido, como si lo animara una fuente inagotable de juventud. Y ahora, en su despedida, no deja de ser tampoco inspiración. No lo abandonó el optimismo en la dura prueba por la salud y por la vida. Lo asumiremos como un legado de resistencia, como el mensaje de un hombre que no renuncia a sus sueños y que no se rinde jamás.

nyr/Tomado de Radio Rebelde/Autor: Andrés Machado Conte

Impactos: 18