Es momento de mantener la Revolución

La cultura siempre ha estado del lado de la Revolución cubana; ha sido más que su espada, su escudo; y ha sido partícipe esencial de la nacionalidad criolla; así expresaron artistas camagüeyanos como respuesta a las manifestaciones ocurridas recientemente en el país.

Para Idelisa Saínz Leyva, secretaria provincial del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Cultura, “si los artistas y la cultura forman parte indisoluble del ADN del cubano, no es de extrañar que estemos ahí repudiando los hechos vandálicos que han ocurrido.

“Esos sucesos solo han tratado de desunirnos en un momento en el que Cuba está dando todo por salvar vidas de la COVID-19, por mantener nuestras conquistas y lo que hemos construido”.

Y es que como señalara Reinaldo Echemendía Estrada, director del Ballet Folclórico de Camagüey: “Estas manifestaciones han sido un oportunismo declarado. Pero en medio de ellos hay muchas personas que están desorientadas y debemos mostrarles lo camuflado que ha sido todo.

“También por eso es necesario mostrar lo dañino que es el bloqueo; porque podremos tener problemas internos, pero ese embargo que sostiene el gobierno de los Estados Unidos es peor”.

En tanto Wilmer Ferrán Jiménez, director de la agrupación Rumbatá, alega que “este no es el momento de dividir; es el momento de unir; no es de fundar una ideología que no existe; es de pensar en los científicos que hacen vacunas, en el que está trabajando en el campo… Esos pensamientos mal intencionados en este país no se funden ni traspasarán las ideas de nuestra Revolución”.

