La Revolución es amor, no hay razón alguna para que se le ataque

“Somos muchos revolucionarios en este país los que estamos dispuestos a dar la vida, y no es por consigna, es por convicción”; aseguró el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la intervención especial que hiciera el pasado domingo, desde el Palacio de la Revolución, al referirse a la provocación que grupúsculos contrarrevolucionarios llevaron a cabo ese día en nuestro país.

Ante esos hechos, la respuesta de cubanos del sector de la cultura no se ha hecho esperar. El poeta y etnólogo Miguel Barnet, Premio Nacional de Literatura, comentó a Granma: “Somos un pueblo de paz, pero estamos en guerra contra la indecencia, el coronavirus y el bloqueo. Desde la paz, y nuestras históricamente probadas resistencia y creatividad, saldremos adelante. Una sociedad que ejerce elevados principios humanistas no necesita intervenciones humanitarias. En esta hora no puedo dejar de pensar en Fidel, como lo tiene presente la vanguardia política actual, con Díaz-Canel al frente. Fidel nos enseñó a ser antimperialistas, profundamente antimperialistas; porque siguió el legado que heredamos del cubano mayor, del cubano más grande, que es José Martí”.

De igual forma, la cineasta Rebeca Chávez sostuvo que “es un acto de cobardía aprovecharse de la extrema situación que vive Cuba a causa del real y sostenido acoso de Estados Unidos y las condiciones sanitarias provocadas por la COVID-19. No muestran una pizca de generosidad y respeto por los esfuerzos diarios para salvarnos y sobrevivir dignamente”.

“Creo que hay que saber a quién servimos con nuestros actos, para estar tranquilos y seguros de que no lo hacemos al anexionismo, a la violencia disfrazada con alas pacíficas ni contra nuestros propios intereses personales, grupales y de nación. Nuestra instruida juventud debe siempre estar segura de dónde pone el pie, para no pisar el terreno que nos propician sospechosamente fuera de lo que conviene a la estabilidad nacional”, consideró el poeta y ensayista Virgilio López Lemus.

El Premio Nacional de Música, Joaquín Betancourt, y su esposa, la cantante Zunilda Remigio, calificaron de “acto traidor y oportunista” esos hechos financiados desde Estados Unidos. Ambos artistas ratificaron a este diario su apoyo al Gobierno y a la Revolución. “Nosotros comprendemos la situación que actualmente atraviesa el país, pero estamos seguros de que somos los cubanos los que tenemos que resolver nuestros asuntos, no que venga nadie desde afuera a querer imponerse. Este es un momento vital, de disciplina, de cuidarnos; no para llamar al pueblo a enfrentarse al Gobierno en las calles, pero si nos atacan tenemos todo el derecho a defendernos”.

Duani Ramos, cantante del grupo Moncada, expresó: “Me siento indignado al ver en las redes sociales que se pide el viralizado SOS Cuba, y se obvia reclamar el fin del bloqueo. Esa es una actitud hipócrita y muestra también que la información está siendo manipulada. Esas son las mismas personas que dicen que el Presidente incitó el domingo a la violencia entre el pueblo, sin embargo, nadie se ha fajado todavía; sino que fueron delincuentes los que cometieron actos vandálicos. Ante esa situación, la Policía no podía quedarse de manos cruzadas. Por otra parte, son ellos también los que piden intervención humanitaria, y no saben que eso conllevaría a la injerencia de fuerzas externas en nuestro país, y Cuba es mi casa; yo no voy a permitir que nadie de afuera venga a gobernar en mi casa.

Desde la provincia de Granma, el cantante y compositor José Alberto Tamayo Díaz, conocido mundialmente como El Ruiseñor, advirtió: “A Cuba hay que protegerla, no atacarla. Esta libertad y tranquilidad que tenemos hay que defenderla. Yo me siento seguro en Cuba. La Revolución es amor, no hay razón alguna para que se le ataque. No es menos cierto que nos faltan recursos, pero el Gobierno revolucionario no abandona a nadie. ¿Qué mejor ejemplo que el de nosotros, los músicos, que no nos han dejado de pagar en esta etapa de pandemia? Entonces, no vamos a permitir que nadie nos quite esta tierra, esta libertad y esta seguridad”.

Roberto Valera, compositor y Premio Nacional de Música, manifestó su rechazo enérgico a “las provocaciones en contra de la Revolución Cubana, realizadas simultáneamente en distintos sitios del país, que siguieron orientaciones del imperialismo estadounidense para tratar de desestabilizar a la nación. Como siempre, respondemos los revolucionarios con la voluntad de Patria o Muerte”.

Asimismo, el investigador de las culturas populares, Orlando Vergés, sostuvo: “Es oportuno que los santiagueros interioricemos ahora mismo que tenemos una gran responsabilidad en los destinos de la nación. Siempre fue así. No nos cabe convertir el peligro real y actual de la pandemia y la crisis –venga de donde venga– en ‘intranquilidad política’ que sumerja a esta alegre y cálida ciudad en una situación que impida que nuestro pueblo, junto a sus dirigentes, busque las soluciones deseadas en los caminos de la Revolución”.

El crítico e investigador teatral cubano, Jaime Gómez Triana, vicepresidente de Casa de las Américas, alegó: “Sin duda estamos ante una nueva campaña manipuladora de nuestros enemigos. Es una clara maniobra para acabar con la Revolución, y no lo vamos a permitir; como cubano, como revolucionario, apoyo al Gobierno”.

Por otra parte, el poeta y escritor villaclareño Ricardo Riverón subrayó: “Me interesa interpretar, desde la óptica cultural, los recientes acontecimientos de desorden en nuestro país. Quienes se manifestaron contra la Revolución, en su inmensa mayoría evidencian una disfunción de la memoria histórica, y esa problemática es cultural. ¿Quién que haya estado atento a la historia de Cuba puede desconocer que nuestras carencias tienen su génesis en el colonialismo, el neocolonialismo, y la voracidad, soberbia y agresividad imperialistas? El vandalismo y el mercenarismo se ceban en la marginalidad, y esta, a su vez, es hija de la barbarie anticultural. La cultura también es una vacuna llamada a salvarnos de la desmemoria. Con sus aguas seguramente podremos hacer más limpio, justo e inclusivo el abrazo de la patria”.

El maestro Boby Carcassés, Premio Nacional de Música, aseguró a Granma: “Conozco profundamente a mi pueblo porque llevo toda mi vida cantándole con amor, ese que prima en el cubano. Nunca la violencia y el odio han sido soluciones en la historia nacional, por eso el domingo no pude identificar a nuestro pueblo entre quienes imitaron soluciones que no encajan con nuestra idiosincrasia. Estoy seguro de que el modo de resolver nuestros problemas, no está en la violencia”.

El poeta y repentista Aramís Padilla resumió sus impresiones en una décima: Cuba, mi patria querida, / no te dejes engañar / es momento de luchar / por la paz y por la vida. / No te quiero dividida / no quiero guerra de hermanos / hay que hacer puentes de manos / poner los ojos de posta / y salvar a toda costa / la unidad de los cubanos.

La directora de cine Lourdes de los Santos condenó los disturbios callejeros ocurridos este domingo en varios lugares de Cuba y en medio de la grave situación epidemiológica como consecuencia de la COVID-19. “Mi posición es de rechazo a los actos desestabilizadores y al intento de poner a la Revolución en crisis, aprovechando el desgaste del país durante el enfrentamiento a la pandemia y las necesidades provocadas por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos”, afirmó.

