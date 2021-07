Idalys Ortiz: “Voy por mi cuarta medalla olímpica”

Foto de Internet

Por/ Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato

Una de las figuras que prestigiará la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de Tokio es la judoca Idalys Ortiz (+78 Kg), quien va con el objetivo de conseguir su cuarta presea en estas citas.

La artemiseña se agenció la medalla de bronce en Beijing en el 2008, tocó la gloria en Londres en el 2012 y alcanzó la plata en Río de Janeiro hace cinco años. Para la capital japonesa, considerada la meca del Judo, sabe que no realizó la mejor de las preparaciones.

“Ha sido excesivamente atípica, dentro de las posibilidades que hemos tenido nos preparamos bastante bien. Aún nos quedan unos días para la competencia, es cierto que no he podido entrenar como para otros torneos, pero estoy en condiciones de dar pelea sobre el tatami”.

Al mundial de Budapest, Hungría, Idalys llegó con menos de un mes de preparación. Al preguntarle si está satisfecha con el 5to lugar, señaló:

“Súper complacida estoy. Siempre hay comentarios mal intencionados y personas que no conocen el sacrificio que uno tiene que hacer para obtener un quinto puesto en un Mundial. Este lugar que alcance fue con pandemia, no llegamos a un mes de entrenamientos y tuve la capacidad de discutir la medalla de bronce. Aunque las otras atletas también enfrentan la pandemia, no han dejado de entrenar. Yo comentaba, si con tres semanas y un poco más preparándome logré llegar a Regla de Oro con las principales figuras de la división, qué hubiera ocurrido con un mejor entrenamiento”.

Ortiz ha sido de los deportistas de nuestro país que padeció la COVID-19. “Si dejó alguna secuela no me he dado cuenta. Me he mantenido concentrada en la preparación, quizás al principio me afectó un poquito en el tema físico, pero estoy completamente recuperada”.

Idalys Ortiz, quien cumplirá 32 años de edad el venidero mes de septiembre, va por su cuarta medalla en Juegos Olímpicos, algo que solo han conseguido tres judocas en la historia de este deporte, entre ellas está la cubana Driulis González. “Las posibilidades son claras, sino no estuviera aquí. Mi objetivo es alcanzar otra presea olímpica y eso que no le quepa duda a nadie”.

