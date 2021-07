¿El COVID-19 es una sindemia o una pandemia?

En una conversación casual con la Doctora Glenda Fernández, ella hace referencia al término Sindemia. Explica la galena que según la literatura médica la noción de sindemia fue concebida por primera vez por Merrill Singer, un antropólogo médico estadounidense, en la década de 1990.

El concepto de sindemia hace referencia a la interacción en el tiempo de dos o más enfermedades sanitario-sociales que causan un daño mayor al que causaría cada una de forma aislada.

La consecuencia más importante de entender el covid-19 como una sindemia es enfatizar su trascendencia social.

La comunidad médica mundial afirma que el COVID-19 y todas sus consecuencias significa abordar también la hipertensión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, y el cáncer.

La cancelación de controles y tratamientos en curso, sumado a un contexto de disparidad social y económica, exacerba los efectos adversos de cada enfermedad por separado.

Todo eso lleva a la revista especializada The Lancet a asegurar que “el COVID-19 no es una pandemia. Es una sindemia”.

Para conocer el panorama de la situación, Infobae consultó a especialistas en cardiología, oncología, neurología y otras patologías, llegando a la conclusión de que es necesario el equilibrio entre disminuir las muertes por coronavirus y prevenir y mantener controles de otras enfermedades.

Los expertos resaltan que la tendencia es mundial y explican: “Los esfuerzos deberían estar focalizados en garantizar que la salud de la gente sigue su camino paralelo a la pandemia* en vez de ser remplazado por ella” y añaden “que la gente entienda que no enfermarse no es una opción (en el sentido de que si no contrae coronavirus lo hará de otra patología) va a aprender a tomar decisiones más racionales”.

Con respecto al tema, la Revista Médica de salud cubana refiere que a toda la salud pública mundial se le imponen nuevos retos durante la pandemia de COVID-19 para mitigar los efectos colaterales según las características y particularidades de cada país. ¿Debería considerarse entonces el Covid-19 una sindemia y no pandemia?



*Según la Organización Mundial de la Salud “se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad que se extiende por el mundo afectando a una mayoría de personas que no tiene inmunidad sobre ella”.

