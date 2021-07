Ratifica Festival Internacional de Poesía de La Habana respaldo al gobierno cubano

Foto: Tomada de Radio Enciclopedia

El comité organizador del Festival Internacional de Poesía de La Habana ratificó el apoyo a Cuba y el respaldo a los esfuerzos del gobierno y de la nueva generación de líderes cubanos.

En una declaración, el equipo creativo se refirió a las acciones de los guías de la Revolución cubana que, “en desigual y heroica lucha, enfrentan la guerra total del imperio norteamericano y sus aliados”.

Asimismo, calificaron el accionar de esos enemigos de Cuba como oportunista; pues se aprovechan de las difíciles condiciones de la lucha por la vida frente a la pandemia, teniendo como telón de fondo el bloqueo de 60 años del más poderoso imperio del planeta, recordaron.

No le perdonaron ese desafío al líder histórico Fidel Castro, tampoco se lo perdonarán a los nuevos líderes cubanos. Por Cuba Libre, hasta la victoria siempre, ratificaron en el comunicado firmado por el presidente del festival, Alex Pausides.

En el texto afirmaron que Cuba se salvará por la energía y el poder de sus convicciones y prevalecerá por encima de los sombríos designios de sus enemigos históricos del norte, los cuales durante 200 años han ambicionado sin éxito a nuestra tierra.

“La humillación y la dependencia no volverán, no tendrán éxito los nuevos anexionistas, no volverán los cónsules del imperio a mandar en La Habana. Por Cuba Libre, hasta la victoria siempre”, concluyó el comunicado.

amss/Tomado de Radio Enciclopedia con información de Prensa Latina

Impactos: 6