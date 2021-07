La Uneac apoya a la Revolución

En la Uneac, acto de apoyo a la Revolución. Foto: Tomada de Internet

Los trabajadores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), desde su sede nacional, reafirmaron su apoyo incondicional a la Revolución y a las palabras pronunciadas, el domingo, por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como manifestaron su rechazo a las recientes provocaciones orquestadas por grupúsculos contrarrevolucionarios.

Según reseñó el sitio web de la Uneac, en sencillo acto de respaldo, Luis Morlote Rivas, presidente de la organización cultural, afirmó que “la Uneac es un espacio de la Revolución, de lo mejor de la cultura cubana, que hay que defender como símbolo de la vanguardia artística e intelectual de la Isla”.

“He recibido cientos de mensajes de escritores y artistas de toda Cuba, para expresar su respaldo y compromiso con la Revolución y con la Patria en esta hora. Los creadores cubanos, miembros de la Uneac, no nos dejamos confundir”, aseveró.

La primera actriz Corina Mestre, vicepresidenta de la organización próxima a celebrar sus 60 años de fundada, declamó el poema: Por esta libertad, de Fayad Jamís, que fue acompañado por vítores de ¡Viva la Revolución!, ¡Viva Fidel! y ¡Viva Díaz-Canel!

Tras los hechos ocurridos el pasado domingo, numerosos artistas e intelectuales de nuestro país se han pronunciado a favor de nuestro proyecto social y han confirmado su disposición de combatir las provocaciones orquestadas desde el exterior.

Pronunciamiento del Comité Organizador del Festival Internacional de Poesía de La Habana

Los organizadores del Festival Internacional de Poesía de La Habana respaldamos los esfuerzos del pueblo y el gobierno de la nueva generación de líderes cubanos que, en desigual y heroica lucha, enfrentan la guerra total del imperio norteamericano y sus aliados contra la Revolución Cubana, aprovechando oportunistamente las difíciles condiciones de la lucha de Cuba por la vida frente a la pandemia, teniendo como telón de fondo el bloqueo de 60 años del más poderoso imperio del planeta contra la Revolución Cubana, decidida a ser socialista y soberana, a solo 90 millas del centro del poder imperial.

No le perdonaron ese desafío al líder histórico Fidel Castro. Tampoco se lo perdonan a los nuevos líderes cubanos. No se lo perdonan al noble y heroico pueblo cubano. Pero Cuba se salvará por la energía y el poder de sus convicciones. Cuba prevalecerá por encima de los sombríos designios de sus enemigos históricos del norte, que durante 200 años han ambicionado sin éxito a nuestra tierra. No pasarán. La humillación y la dependencia no volverán.

No tendrán éxito los nuevos anexionistas. No volverán los cónsules del imperio a mandar en La Habana. Los que se cansan o se arrepienten le den paso a los que persisten y no se entregan al egoísmo de su destino personal cuando está en juego el destino de todo un pueblo, de la dignidad humana. Por Cuba Libre, hasta la victoria siempre.

amss/Tomado de Granma

Impactos: 7