Pianista Rolando Luna y su trío se presentarán en festival francés de jazz

Rolando Luna Foto: Internet

El trío de Rolando Luna ofrecerá al público francés en el prestigioso festival Jazz in Marciac un acercamiento a la riqueza musical cubana con su presentación del 30 de este mes, adelantó la promotora cultural Carmen Mayans a Prensa Latina.

Según reseñó la propia agencia, Mayans recordó que el joven pianista Luna recibió en la Isla junto al contrabajista Gastón Joya el premio Cubadisco 2020-2021 hace apenas unas semanas, por el fonograma Fusión de almas.

La promotora, reconocida este año por el senado francés por su contribución a las relaciones entre ambos países, destacó que la presentación de los embajadores de la música cubana en el famoso evento forma parte de varias actividades que en lo que resta de 2021 ayudarán a divulgar en suelo galo el talento y la cultura de la Mayor de las Antillas.

Además de Luna y Joya, completa el trío el baterista Rodney Barreto, que tendrá como invitado especial en la trompeta a Carlos Sarduy.

En la promoción de la nueva edición del Jazz in Marciac, previsto del 24 de julio al 4 de agosto en la sureña comuna, se presenta a Luna como uno de los pianistas cubanos más brillantes y reconocidos de su generación y se explica que el trío de la Isla ofrecerá al público un universo musical que combina de manera maravillosa la poesía, la improvisación y el virtuosismo.

Jazz in Marciac no pudo celebrarse el año pasado por la pandemia de la COVID-19, lo cual multiplica las expectativas ante el regreso, que incluirá en su amplia programación a las emblemáticas bandas Kool & the Gang y Earth, Wind & Fire y a artistas como Lee John, Kyle Eastwood, Brad Mehldau, Zucchero, Airelle Besson y Géraldine Laurent.

En versiones pasadas, el evento acogió a figuras de renombre, desde Sting, Santana, Herbie Hancock, George Benson y Joe Cocker hasta Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis, Nina Simone, Ray Charles, Al Di Meola, Paco de Lucía y B.B. King.

Por Cuba realizaron exitosas presentaciones en Marciac los destacados artistas Omara Portuondo, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba y el Buena Vista Social Club, entre otros.

amss/Tomado de Granma

