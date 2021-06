Taekwondo cubano vs la tecnología y los rivales

Por/Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato

Hace cuatro años que el doble campeón mundial Rafael Alba y las restantes figuras del equipo nacional de Taekwondo no puede asistir al Abierto de los Estados Unidos, competencia más importante de este deporte que se celebra anualmente en América. “No podemos ir a este evento donde vienen muchos competidores de Asia y Europa, además de los atletas de más nivel de continente”.

El Presidente de la Federación Cubana de Taekwondo, Iván Fernández, lamenta como nuestros deportistas reciben directamente el impacto del bloqueo.

Las principales potencias de este deporte, salvo algunas individualidades, son países desarrollados. En el último Campeonato Mundial, celebrado en Manchester en el año 2019, solo el cubano Rafael Alba subió a lo más alto del podio, los restantes medallistas dorados en el sexo masculino fueron de Corea del Sur, China, Reino Unido, Italia, Azerbaiyán y Rusia.

“A veces hasta cada 6 meses se actualiza la tecnología y estás obligado a competir con la misma. Esto nos afecta mucho, porque no podemos hacer compras directas al proveedor y tener al menos el equipamiento mínimo para la preparación de nuestros atletas”.

La Federación Internacional de Taekwondo exige que hasta las protecciones que se utilizan por dentro del uniforme, estén homologadas para las competencias oficiales. “Al punto de no solo la ropa, también cabeceros, petos, etc. Cuando pasas por el chequeo antes de combatir te revisan y si no cumples lo que exigen, no sales a pelear”.

Otro de los hándicaps que sufre a diario esta arte marcial, tiene que ver con la poca participación en certámenes internacionales de primer nivel, los cuales se realizan principalmente en Asia y Europa. “Esos eventos importantes solo se realizan en países del primer mundo, los boletos aéreos, la alimentación, el hospedaje y hasta la propia inscripción es sumamente cara y es por eso que no aparecen en nuestra ruta crítica”.

Hace menos de un mes, Cuba recibió la tecnología para el entrenamiento de los pesos completos, división en la que se encuentra Rafael Alba, nuestro único clasificado en esta disciplina a los Juegos Olímpicos. Con los 9,999 EUROS que costaron los dos petos electrónicos, con todos sus accesorios, se hubieran comprado directo al proveedor un total de seis.

“Un par de petos, que son los números cinco, el mismo que utiliza nuestro gran campeón Rafael Alba. Con 15,672 EUROS la Daedo nos daría los cuatro juegos, que serían los 8 petos que necesitamos para la preparación del equipo completo para las futuras citas multideportivas”.

La tecnología que utiliza el Taekwondo es más que los petos electrónicos. “Es solo algo de lo que se incluye. Además está el cabecero que es electrónico también, el software, una buena computadora, que permite a través de este programa que haya una interacción con el resto de los componentes (antenas, mandos)”.

Iván Fernández está consciente que las dificultades que enfrentan a diario esta costosa disciplina, tiene un solo culpable: el bloqueo. “No podemos comprar directo al proveedor porque vende en grandes cantidades y no acepta el dinero en efectivo. Hay que hacer transferencias bancarias y no reciben las mismas, porque pueden ser multados por los Estados Unidos”.

