Soberana 02 demuestra su eficacia

El candidato vacunal del Instituto Finlay contra el virus SARS-CoV-2, en sus dos dosis, cumple los requisitos de la OMS para ser declarada como vacuna. Próximamente se conocerá la eficacia de la formulación completa, con la tercera dosis de refuerzo Soberana Plus. Su uso de emergencia debe esperar por autorizo del Cecmed. «Este es el mejor regalo por el Día de los Padres», señaló Díaz-Canel en encuentro con una representación de sus creadores.

La eficacia de Soberana 02, en sus dos dosis, es del 62 por ciento, con lo cual supera los requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que un candidato vacunal contra la COVID-19 se convierta en vacuna, que es del 50 por ciento.

Falta aún por conocer, sin embargo, la eficacia de la combinación de las dosis de Soberana 02 con Soberana Plus, la formulación que ha liderado el Instituto Finlay junto a otras instituciones científicas cubanas, y cuyos resultados, que lógicamente serán superiores, se darán a conocer próximamente.

Este resultado fue establecido por un Comité Independiente, y aunque el logro científico ya cumple con la condición de vacuna, su uso de emergencia será autorizado en su momento por el Centro para el Control Estatal de Medicamen-tos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed).

El nuevo resultado de la ciencia cubana en el enfrentamiento a la COVID-19, de alcance mundial, como lo calificó el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es el mejor regalo que podríamos tener en el Día de los Padres, afirmó el también Presidente de la República.

«La alegría del día ha sido esta», dijo el Jefe de Estado en la tarde de este sábado a una representación de científicos del Instituto Finlay de Vacunas (IFV) y otras instituciones que participaron en la creación de Soberana y que se reunieron con rapidez, luego de saber la noticia, para tener un encuentro con el mandatario en una de las instalaciones del centro científico.

Nos enteramos del resultado en la reunión de hoy del Grupo temporal de trabajo para la prevención y enfrentamiento a la COVID-19; ha sido un día muy complejo por el número de casos positivos y los fallecidos, pero decidimos venir para acá para reunirnos con ustedes, confesó reconfortado el Presidente.

«Este es un resultado rotundo de los científicos cubanos que expresa muchas cosas. Expresa la confirmación una vez más del pensamiento visionario de Fidel y de la capacidad científica que ha creado la Revolución, pero también hay que destacar otras razones —les comentó Díaz-Canel.

«Esta vacuna —les dijo— se ha logrado en medio de una complicada situación por la COVID-19, con la circulación de varias mutaciones del virus, y en medio de una situación financiera sumamente compleja para el país.

Como Gobierno —señaló a propósito— no hemos podido ponerle todo el financiamiento que necesitaba este proyecto, sin embargo, este es un resultado de nivel mundial que representa millones. «El corazón de ustedes, los científicos, que vale millones, y el que hayan pensado que esto va ser bueno para más de once millones de cubanos y para millones de personas en el mundo, sobre todo las más pobres, que no tienen acceso a ninguna de las otras vacunas».

Estoy seguro —sentenció Díaz-Canel— que los pobres del mundo a la vacuna a la que podrán acceder, será a la nuestra. Y «eso —les dijo— tiene que ver con millones de compromisos que ustedes han defendido, con millones de principios que ha forjado la Revolución, y en los que ustedes también se forjaron, y significan millones de alegrías para el pueblo cubano».

Resultados como este —señaló más adelante el Presidente cubano— «son totalmente enaltecedoras de nuestra nación, de la cubanía, y son también resultados emancipadores”, porque los logra «un país pobre, bloqueado, brutalmente bloquea-do», que ha vivido este último año y medio enfrentando «so-lo agresiones y acciones perversas, llenas de maldad, llenas de odio, llenas de brutalidad».

El cubano es un pueblo —sentenció— «de gente como ustedes, que son capaces de respuestas como estas, y por eso nos hacen sentirnos muy orgullosos de ser cubanos y muy orgullosos de ser compatriotas de personas como ustedes, sentenció el Primer Secretario del Partido reiterándole las felicitaciones por el éxito obtenido.

