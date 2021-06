Equipo Cuba a Copa del Caribe de béisbol

La Confederación del Caribe de Béisbol dedicará la III Copa del Caribe, en Curazao, al recién fallecido presidente de la Federación Cubana, Higinio Vélez Carrión. La justa comenzará el próximo día 26, con los equipos de Islas Vírgenes, Perú, el elenco anfitrión y Cuba, que ayer dio a conocer su nómina

Foto: Archivo de Granma

Receptores: Andrys Pérez García (MTZ), Osvaldo Vázquez Torres (CAV) y Luis Gómez Pérez (CMG).

Jugadores de cuadro: Guillermo García García (GRA), Santiago Torres Baena (SCU), Osvaldo Abreu Sánchez (CMG), Juan C. Arencibia Echevarría (PRI), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Jefferson Delgado Castañeda (MTZ) y Pavel Quesada Pedroso (CFG).

Jardineros: Dennys Laza Spencer (MAY), Yasniel González Vega (MAY), Yoelkis Guibert Stevens (SCU) y Yosvani Peñalver Darcourt (IND).

Lanzadores: César García Rondón (GRA), Dariel Fernández Baz (PRI), Frank Madan Montejo (CMG), Marlon Vega Travieso (MAY), Naykel Cruz Zaldívar (MTZ), Renner Rivero Estrada (MTZ), Yadián Martínez Pérez (MAY), Yander Guevara Morales (CAV), Pavel Hernández Bruce (IND), Jonathan Carbó Campoalegre (IJV).

Director: Pablo Civil Espinosa (LTU).

odh/Tomado de Granma

