Daniel Gregorich: “Voy por una medalla a Tokio”

El luchador del estilo Grecorromano Daniel Gregorich (87 Kg) llegará con muchas ganas de obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, después de que en los certámenes mundiales de la categoría sub-23 años sumara un segundo y un tercer lugar.

Este capitalino es uno de los 6 integrantes del equipo Cuba de la modalidad Greco que comanda el profesor Raúl Trujillo y que por primera vez en la historia de las citas bajo los cinco aros terminó en la primera posición por países al sumar par de coronas en Río de Janeiro, Brasil en el 2016.

Gregorich ha aprovechado al máximo la estancia en Bulgaria, después de mucho tiempo sin entrenar, ni competir con atletas extranjeros.

“Hemos entrenado bien, ya necesitábamos un entrenamiento de este tipo. Aquí estamos manteniendo lo que iniciamos en nuestro país y seguiremos concentrados para llegar en la mejor forma posible a Tokio”.

Este “gladiador” de 25 años de edad, ya se ha recuperado después de padecer la COVID-19. “Me puse muy contento cuando pude regresar a los colchones. Al inicio me fatigaba bastante, pero con la ayuda del cuerpo médico y de los entrenadores me fui recuperando y ya no hay ninguna secuela”.

Daniel Gregorich, natural del capitalino municipio de Arroyo Naranjo, considera que la ausencia de competencias internacionales no será un impedimento para buscar estar en el podio en la capital japonesa. “Estamos enfocados en la preparación, pienso que así a pesar del déficit de eventos, podemos tener una buena presentación. Me he preparado con atletas de nivel que tenemos en Cuba y ahora aquí con clasificados a Tokio de Bulgaria”.

Aunque todos los atletas que participarán en la Lucha Grecorromana de los Juegos Olímpicos tienen calidad, los tres hombres que dominan el ranking de los 87 Kg serán rivales muy complicados para el cubano Gregorich que marcha en el 5to puesto con 30 unidades. Son los casos de Viktor Lorincz de Hungría, quien archiva 74 puntos, Zhan Beleniuk de Ucrania con 60 y Rustam Asskalov de Uzbekistán con 37. “Cualquiera de los 16 luchadores que estarán en Tokio tienen calidad para obtener una presea, por lo tanto todos son contrarios de consideración”.

Daniel Gregorich está consciente de que cualquier integrante del equipo cubano de Lucha Greco está en condiciones de estar en el podio. “Todos tenemos muchas ganas de conseguir esa medalla y pienso que el solo hecho de asistir a los Juegos, nos da la oportunidad de pelear por ese sueño”.

