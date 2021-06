“La soberanía, la autodeterminación y la independencia no están en ninguna mesa de negociación”

Solo con la unidad y la voluntad de todos los revolucionarios y patriotas se pueden asumir los retos y salir victoriosos en medio de tan complejas circunstancias, aseguró Díaz-Canel. Foto: estudios revolución

El impulso a objetivos trascendentales para el futuro del país como la marcha de programas estratégicos entre los que se encuentran la Tarea Ordenamiento, el enfrentamiento a la COVID-19, el papel de la unidad dentro de las filas partidistas, el abordaje sistemático de la agenda pública en los medios de comunicación y el conocimiento de la historia, ocuparon el centro de los intercambios en la reunión de trabajo en Ciego de Ávila, presidida por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.

En un pormenorizado análisis, el mandatario hizo referencia a algunos criterios publicados en las redes sociales en los que exhortan a las autoridades cubanas a sentarse a la mesa con Estados Unidos y acabar con las diferencias. Y acto seguido dijo: “Las diferencias no las pusimos nosotros. Esto es una relación totalmente unilateral. Quien aplicó las medidas contra Cuba fue el Gobierno de EE. UU. Nosotros no aplicamos ninguna medida contra aquel país. Si algo queda claro es que siempre vamos a defender la soberanía, la autodeterminación y la independencia, esas no están en ninguna mesa de negociación.

“Quien tiene que dar el paso es el Gobierno de Estados Unidos, que fue quien puso el bloqueo de manera unilateral y lo ha internacionalizado, con la persecución financiera y la asfixia económica”, precisó.

En otra parte de la intervención afirmó que al reordenamiento le achacan cosas que iban a estar presente con o sin el reordenamiento, porque el desabastecimiento tiene que ver, más que todo, con el bloqueo; y el desabastecimiento trae consigo la inflación. Los precios iban a subir de todas maneras, porque las ofertas están por debajo de las demandas, al tiempo que criticó los precios abusivos y especulativos. “Hay que enfrentarlos con efectividad a nivel local, en los territorios, en los municipios, independientemente de las medidas que se puedan tomar a nivel nacional”.

Al referirse a la subversión política e ideológica, dijo que está diseñada para desacreditar a la Revolución y tratar de dividir. “Se muestran muy preocupados por el pueblo cubano. Si están tan preocupados que levanten el bloqueo. Mantienen una posición hipócrita y de doble rasero”, sentenció.

Sobre la implementación de las ideas, directrices y conceptos del 8vo. Congreso del Partido, precisó que tienen como objetivo la transformación de la situación por la que atraviesa el país; y para ello hay que fortalecer también la autoridad moral del Partido que dejó como legado la generación histórica de la Revolución.

Previamente, Carlos Luis Garrido Pérez, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Ciego de Ávila, esbozó algunas particularidades en el avance de las acciones implementadas por la provincia, asociadas a las ideas, conceptos y directrices del 8vo. Congreso de la organización partidista, y su materialización en el territorio.

Para la realización del proceso, insistió Garrido Pérez, será necesario introducir cambios y modos de hacer en la labor del Partido, con mayor participación popular; sin abandonar pilares imprescindibles como la ciencia y la innovación, la comunicación social y la informatización de los procesos de la organización, en los que Ciego de Ávila muestra avances.

El doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), llamó a potenciar el trabajo con las organizaciones de masas y con el resto de los trabajadores, a la vez que insistió en la necesidad de fortalecer el ingreso de los jóvenes avileños al PCC.

Ante esa realidad, Lianet Pazo Cedeño, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el territorio, refirió que fortalecen el trabajo político-ideológico, y mencionó el papel de los jóvenes en la zafra azucarera, en la lucha contra la COVID-19 y en la producción de alimentos.

“Hay que buscar las causas por las que jóvenes valiosos, que han arriesgado su vida ante la pandemia y son referentes en otras labores, no quieran crecer después al Partido. Tenemos que acercarnos a ellos, escucharlos, ver cómo estamos funcionando, oír de ellos, incluso, lo que no nos gusta, pero hay que oírlos porque tienen propuestas innovadoras”, comentó Morales Ojeda.

En la reunión los miembros del Secretariado del Comité Central del Partido expusieron las prioridades del trabajo en lo adelante en cada una de las ramas que dirigen.

A la Revolución, y a su Partido, nada les es ajeno

En Camagüey, al igual que en las siete provincias visitadas hasta ahora por los integrantes del Secretariado del Comité Central del Partido, se evaluaron las acciones que se emprenderán en el territorio para fortalecer el papel de la organización en la conducción de las principales transformaciones que tienen lugar en el entramado económico, político y social del país.

El encuentro de trabajo, presidido por su primer Secretario, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuvo una mirada crítica hacia el funcionamiento de las estructuras de dirección en las diferentes instancias, urgidas de perfeccionar las maneras de actuar, controlar y exigir en un contexto nada parecido a momentos anteriores del proceso revolucionario cubano.

Especial énfasis se puso en la necesidad de fortalecer el desempeño de las organizaciones de base; lo cual debe traducirse en un ambiente favorable para el debate sincero, honesto y aportador, que elimine la superficialidad y la rutina en el análisis de los problemas que interfieren en el cumplimiento de las misiones y propósitos en los sectores de la producción y los servicios.

Al respecto, Daniel Fuentes Milanés, primer secretario del Comité Municipal del Partido en Camagüey, expuso la manera como allí se concibe la preparación de las direcciones de los núcleos, en especial la de sus secretarios generales, para lograr mayor calidad en el funcionamiento y, por tanto, una proyección mucho más eficaz hacia el universo cotidiano de influencia.

Sobre ese asunto, el Secretario de Organización y Política de Cuadros del Partido, Roberto Morales Ojeda, remarcó la necesidad de consolidar la vida interna de los núcleos como un elemento dinamizador de las tareas en cada lugar; objetivo que solo puede lograrse con secretarios generales que se distingan, además de sus cualidades humanas, por la preparación y la capacidad de dirección.

De esa manera y con la participación activa de todos los militantes, expresó, se pueden llevar a feliz término en el seno de la sociedad las ideas, los conceptos y las directrices del 8vo. Congreso del Partido, encaminados al desarrollo económico y social del país hasta lograr el bienestar y la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de la población.

A partir de intervenciones de la coordinadora provincial de los Comité de Defensa de la Revolución, Iska Torres Creach, y de la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Yodelkis Fajardo Orihuela, se conocieron las acciones para revitalizar la labor de ambas organizaciones, sobre la base de un accionar más creativo.

Morales Ojeda se basó en experiencias del propio territorio camagüeyano para reiterar el llamado a las organizaciones de masas a apropiarse del liderazgo de toda la actividad comunitaria, a sabiendas de que no se pueden seguir haciendo las cosas de la misma manera en el empeño por consolidar un ambiente de unidad y de contribución colectiva a la solución de los problemas.

Similar espíritu debe prevalecer a la hora de enfrentar los múltiples desafíos en la esfera económica, delineados por Ariel Santana Santiesteban, primer secretario del Comité Provincial del Partido; y corroborados en las prioridades, desde sus respectivos ámbitos de trabajo y responsabilidades, por los integrantes del Secretariado del Comité Central.

Entre los principales propósitos del territorio, que exigen un seguimiento constante por parte del Partido, figuran el incremento de la producción agrícola, la recuperación ganadera y cañero-azucarera, el desarrollo turístico de la cayería norte, el cumplimiento del plan de construcción de viviendas, la conclusión en tiempo de las inversiones y la incorporación de nuevos rubros exportables.

“A la Revolución, y a su Partido, nada les es ajeno”, reafirmó el primer Secretario, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al resumir la reunión de trabajo en tierra agramontina, en la que ratificó que solo con la unidad y la voluntad de todos los revolucionarios y patriotas, se pueden asumir los retos y salir victoriosos en medio de tan complejas circunstancias.

“De eso se trata, de cómo construir entre todos la manera de implementar los acuerdos del 8vo. Congreso y, con esa claridad, llegar hasta la última de las organizaciones de base, para que cada militante, y los colectivos que representan, asuman los roles que les corresponden, tanto en la batalla económica como en la ideológica”, precisó el Presidente de la República.

