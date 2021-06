Juan Miguel saltó bien en sábado de mucho atletismo

Una demostración de 8.30 metros totalmente ajustada a lo que buscaba su entrenador resultó la presentación del saltador de longitud Juan Miguel Echevarría en la confrontación de la preselección olímpica cubana, ocurrida en un sábado en el que el mundo se estremeció con los 10.63 segundos de la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce en los 100 metros.

El campeón mundial bajo techo del 2018 solo ejecutó cuatro de los seis saltos de la serie, marcó par de veces por sobre los 8 metros (8.02 y 8.30) y cometió dos faltas para liderar una competición que involucró además a Lester Lescay (7.78 metros) y Maikel Vidal (7.72).

“Estamos terminando la etapa de fuerza máxima. De hecho esta semana fue la de mayores cargas y por eso le había puesto 8.20 como marca prevista, así que lo sucedido está muy bien”, conversó con JIT el preparador Enrique Osorio, minutos después de que terminara el evento en el Estadio Panamericano.

“Ahora comenzamos la etapa de conversión en potencia. He dado prioridad a la carrera de impulso en las últimas nueve semanas y pude corroborar que eso está ajustado”, añadió Osorio refiriéndose igual a lo hecho el sábado anterior por Maikel Massó (8.39 metros), no presentado esta vez.

“Hemos trabajado mucho las capacidades aláctica y láctica, y esas ganancias me tributarán en la carrera y luego se unirán al resto de los componentes técnicos para las ejecuciones definitivas”, explicó seguro de que si en medio de altos niveles de cargas logran estos registros, llegarán mejores cuando estén en la cumbre de la forma competitiva.

Echavarría y Massó se enfrentarán en las próximas semanas a la gira del verano, aunque no deben completar más de tres presentaciones antes de los Juegos Olímpicos.

Este sábado también hubo “medición” en el triple de mujeres y otra vez lo mejor lo llevó Liadagmis Povea con 14.33 metros, la juvenil Leyanis Pérez anotó 14.27 y Davisleidy Velazco quedó en 13.85.

El discóbolo Jorge Yadian Fernández ascendió en el ranking mundial con los 65.40 metros que anotó, pero aún no llega a la mínima olímpica de 66 metros exigida por la World Athletics.

En la pértiga Yarisley Silva quedó en 4.40 metros luego de utilizar una estrategia en la que pasó desde esa altura a la de 4.60 metros. En esa medida falló en tres ocasiones, pero es parte de la preparación y todo se ajusta a lo previsto por ella y su entrenador Alexandre Navas.

Hubo también salto de altura con Luis Enrique Zayas (2.20 metros), compitiendo en solitario, y desde ayer viernes los triplistas hombres habían generado noticias con el récord personal de Andy Díaz (17.63 metros).

Para dentro de dos fines de semana se prevé un heptatlón con Yorgelis Rodríguez y Adriana Rodríguez, quienes necesitan volver a mostrarse en buena forma como en el de Gotzis para intentar incluirse entre las clasificadas olímpicas.



SHELLY-ANN FRASER-PRYCE GIGANTE DESDE EL HECTÓMETRO



Ganadora del oro en los 100 metros de Beijing 2008 y Londres 2012, la menuda jamaicana había llamado la atención desde la Liga del Diamante de Doha de la semana anterior, cuando registró 10.84 segundos y pasó a encabezar las listas de la temporada. Pero los 10.63 logrados este sábado en Kingston son algo de otra galaxia. Le llevan al segundo lugar en el ranking de todos los tiempos por detrás de los 10.49 segundos que son el récord mundial de la estadounidense Florence Griffith-Joyner desde 1988.

Hace 33 años que ninguna mujer se acercaba tanto a ese registro. Incluso fue en esa misma temporada que la propia Griffith-Joyner logró además 10.61 y 10.62 segundos.”Cuando el trabajo es duro finalmente da sus frutos. Tanto logrado, pero aún queda mucho por hacer”, publicó en sus redes sociales la también cuatro veces campeona del mundo en el hectómetro, el más reciente en Doha 2019 luego de ser madre.



odh/Tomado de Jit