No llegamos a Tokio, pero vimos al equipo Cuba que pelea y que no se rinde

Por/Oscar Sánchez Serra

Yadil Mujica fue el mejor bateador cubano en el torneo. Foto: Tomada de Archivo

Nadie está conforme, pero tampoco creo que nadie pueda dejar de reconocer que el equipo cubano de béisbol que no logró el objetivo de clasificarse en el preolímpico de las Américas, y ni siquiera avanzar a la siguiente fase, dejó de pelear. Podemos afirmar que fue muy bueno verlo otra vez en el combate, sin darse por vencido.

La actitud y la disposición de estos jugadores fue otra, para bien, muy distinta a la de 2019, cuando los Juegos Panamericanos de Lima, y la del Premier-12. Algo parecido a aquel año, aun cuando se clasificó para la segunda ronda, fue la campaña de 2017, en el IV Clásico Mundial.

Ahora se perdieron dos juegos muy cerrados, con idénticos marcadores de 6-5, y en los cuales se arrancó, desde bien temprano con desventaja de 0-4. También en ambos fue el noveno episodio un rompe corazones, al tener empate en circulación y la ventaja en home. Tal vez fueron esos partidos, los que se perdieron, los más emocionantes de lo que va de certamen, justamente, porque aún debajo en el marcador, siempre se vio a la plantilla cubana con posibilidades y potencialidades.

Cuba bateó el pitcheo venezolano y el canadiense, pero también se quedó con la deuda de no producir. En el lenguaje azucarero, metió mucha caña al central sin extraerle azúcar; en otras palabras: no fue eficiente. Al margen de algunos deslices que ya hemos abordado, ese factor, y la debacle del picheo abridor con dos de nuestros mejores lanzadores, Lázaro Blanco y Carlos Juan Viera, son las causas de la salida prematura del preolímpico.

La despedida con Colombia no fue el clásico refrán de coger mangos bajitos, porque ante esa misma mata, los que nos ganaron no pudieron «jactarse» de esa manera, incluso ni los canadienses, que los derrotaron por 7-0, con un cero jit cero carreras, a tres manos.

Los de más al norte en el continente les fabricaron seis anotaciones a Colombia en las dos primeras entradas, con seis de sus ocho imparables, y después fueron dominados, llegando a ocho indiscutibles al final de la cuenta.

Para Venezuela, el duelo con los colombianos fue aún más cerrado (3-2), victoria que solo pudo coronarse en el noveno, con el jonrón de Diego Rincones, después de un empate a dos. Incluso, fue un error del torpedero cafetero, Mitchell Downs, el que le dio las carreras sucias, pero carreras al fin, con las que los venezolanos —líderes del grupo, al derrotar por 5-0 a los canadienses— pudieron vencer. La cifra de incogibles llegó a solo seis ante el pitcheo de los perdedores.

En cambio, Cuba pisó 16 veces el home, con friolera de 18 imparables, en una actuación que dice mucho de unos peloteros en un desafío que nada le representaba, pero en el cual debían dejar claro sus verdaderas fuerzas, plantando una real diferencia.

Por supuesto, nada de eso consuela ni a los jugadores ni a la afición cubana, que justamente le demanda a su pelota un resultado a la altura de la pasión que se siente en la Mayor de las Antillas por este deporte.

Arruebarruena aportó la ofensiva del largometraje Foto: Getty Images

Duele muchísimo no estar todavía en juego, sabiéndose con esas aptitudes, y también con las actitudes. Pero del dolor hay que sacar las lecciones. El mundo del béisbol es ya altamente demandante, hay calidad en los equipos en cualquier competición, y eso es muy bueno, porque ha de generar el propósito de no cejar en el empeño por desarrollarnos en cada jornada.

Para eso es necesario, insistimos, dotarnos de un sistema competitivo que aporte calidad y que sea capaz, en nuestras lides, de generar tensiones y momentos cruciales, para que después, en los eventos cumbre, ante exigencias mucho mayores, llegar más preparado para enfrentar esos instantes, en los cuales se producen las carreras.

Creemos que ese sistema no solo ha de estar formado por la Serie Nacional, que es nuestro certamen elite, la cual sí pudiera, desde ya, plantearse un salto cualitativo que no puede dar con 16 equipos porque la calidad se diluye. Ese proceso del cual hablamos, necesariamente tiene que incluir, fundamentalmente, al municipio y a la provincia, para que después se traduzca en un pelotero de madurez en las temporadas de mayores en nuestro país.

Es cierto que una temporada nacional con ocho conjuntos pierde la representatividad en el primer nivel, y es lógico que las provincias, por lo que representa la pelota para cada territorio, se resistan a una fórmula como esa. Sin embargo, en la élite, para elevar la competitividad, esa representación debe ganársela cada localidad. Por eso pensamos en dos divisiones, en las cuales, los dos últimos de la de arriba, al concluir la campaña bajan a la segunda, y los dos primeros de la de abajo suben, tras finalizar cada calendario. Así se plantea, desde el inicio, una exigencia en cada segmento, más la que después debe generarse en la disputa del título.

Este es solo un esbozo de algunas ideas que ampliaremos en próximos comentarios, pero de lo que no hay dudas es de que, si aspiramos a un resultado en un mundo altamente competitivo, tenemos que subir ese aspecto, primero en casa, independientemente de si contamos o no con jugadores contratados por la Federación Cubana u otros elegibles, y con la voluntad de hacer un equipo Cuba. Ahora, los tuvimos de los dos tipos y no fue posible el resultado.

Nos quedamos no solo con la imagen del último juego, sino con el de los verdaderos gallos de pelea de los dos primeros partidos que, aún perdiendo, siguieron poniendo a la pelota en la agenda del país, pese a presiones de todo tipo. Primero de si se viajaba o no; luego la traición, así con todas las letras, de un jugador, porque eso no tiene otro nombre cuando se le da la espalda a tus compañeros, y para rematar, gente en el terreno, groserías y griticos obscenos y a viva voz, que, si bien no mellaron el espíritu combativo del equipo, desgastan en el orden sicológico.

Seguiremos esperando un gran resultado, no renunciaremos, porque hay con qué, y porque vimos al equipo Cuba que queríamos ver, al que pelea y no se rinde.

odh/Tomado de Granma

