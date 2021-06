Cuba aplastó a Colombia en Preolímpico de Beisbol

El equipo de la isla caribeña vivió su mejor jornada madero en mano e hizo la cruz en la casilla de las victorias.

Foto: Comité Olímpico Colombiano

Con ataque de 18 indiscutibles, Cuba noqueó 16×3 a Colombia en juego de puro trámite que significó la despedida de ambas selecciones del Torneo Preolímpico de Beisbol de las Américas camino a Tokio 2020.

En The Ballpark of the Palm Beaches, de la ciudad estadounidense, el equipo de la isla caribeña vivió su mejor jornada madero en mano e hizo la cruz en la casilla de las victorias, después de caer de forma consecutiva ante Venezuela y Canadá, en ambos casos por 5×6.

Sin posibilidad de asistir a la justa multidisciplinaria de la capital de Japón, los cubanos vapulearon a los cafeteros con actuaciones estelares del campocorto Erisbel Arruebarrena (5-4, 4CI, 2CA, 1HR) y el jardinero izquierdo Raico Santos (5-3, 4CI, 2CA, 1HR, 1-3B).

Otros protagonistas de un partido multijits fueron el guardabosque central Roel Santos (4-3, 1CI, 2CA, 1-2B, 2BB), el tercera base Yadil Mujica (6-2, 3CI, 2CA, 1-2B), el inicialista Yordanis Samón (2-2, 3CI, 2CA) y el receptor Iván Prieto (3-2, 1CI, 3CA).

Colombia, en tanto, disparó ocho inatrapables, entre esos bambinazo del torpedero Jeters Down (4-1, 1CI, 1CA, 1HR), aunque también firmó una notable faena el defensor del primer cojín Andrés Angulo (4-2, 1CI, 1-2B).

El éxito terminó en el historial del derecho Brian Chi (1-0, 5.0, 1C, 4H, 1BB, 3K) y el revés en la hoja de servicio de Daniel Castillo (0-1, 0.2, 3C, 4H, 1BB), abridor de un staff que utilizó a siete de sus piezas en pos de frenar la furia de los antillanos.

Así, Cuba culminó en la tercera posición del grupo B con balance de un triunfo y dos descalabros, por encima de Colombia (0-3) y detrás de Venezuela (3-0) y Canadá (2-1), planteles que enfrentarán la súper ronda junto a Estados Unidos (2-0) y República Dominicana (2-1), líderes de la llave A.

Este torneo eliminatorio otorgará al campeón un boleto a los Juegos de Tokio, mientras segundo y tercer puestos obtendrán el derecho de asistir al preolímpico mundial programado para la ciudad mexicana de Puebla, del 22 al 26 de junio.

RESULTADO

Cuba 16 18 0

Colombia 3 8 1

Ganó: Brian Chi (1-0)

Perdió: Daniel Castillo (0-1)

Jonrón: Erisbel Arruebarruena, Raico Santos y Jeters Down

odh/Tomado de Jit

