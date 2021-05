Entregan Premio Patria a estudiantes universitarios (+ Audio)

Foto: Abraham Reyes

En la jornada dedicada al 126 aniversario de la caída en combate del Apóstol y Héroe Nacional José Martí, se realizó el acto de entrega del Premio Patria en la Fragua Martiana.

El evento contó con la presencia del presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, José Ángel Fernández, y el presidente del Movimiento Nacional Juvenil Martiano, Yusuam Palacios Ortega, entre otros invitados.

La distinción tuvo como propósito reconocer a corresponsales estudiantes, quienes en este periodo colaboraron de forma destacada en los espacios informativos y de comunicación.

Palacios Ortega manifestó la importancia del poseer como paradigma a la figura del Maestro:

“Cuando arribamos al aniversario 126 de la caída en combate de José Martí, (…) lo hacemos pensando, en primer lugar, en la necesidad de seguir revisitando la obra y el pensamiento del Apóstol.

Recordemos que el 19 de mayo de 1895, cuando Martí sale a la carga, para desde la manigua redentora enfrentar al enemigo colonialista, hacía parte de su deber.

Él lo expresó en la carta a Federico Enriquez y Carbajal:

Yo evoqué la guerra, mi responsabilidad comienza con ella en vez de acabar, (….) Para mí la patria no será nunca triunfo, sino agonía y deber.

Y es por eso que su valor se alza mucho más cuando lo vemos cabalgando en el combate de Dos Ríos.

A 126 años de su ascenso a la inmortalidad, tenemos que seguir siendo martianos; seguir defendiendo su ideal antimperialista; hacer el bien y no ser egoístas, porque el egoísta no ama la patria, no hace por ella. Tenemos que seguir superando los problemas, los obstáculos que se puedan presentar; seguir defendiendo la idea integracionista y de unidad latinoamericana; seguir abogando por la plena independencia de nuestra América.

Esas son ideas de ese hombre extraordinario, que está tan cerca de nosotros. No es inalcanzable Martí. Hagamos entonces, seamos consecuentes con su obra, vida y pensamiento; con su legado ético, humanista y antimperialista; mantengámoslo vivo en este tiempo, hora crucial que vive Cuba, que vive la Revolución, porque amar a Martí es sin lugar a dudas amar a la Patria.

De ahí el homenaje eterno que le hacemos, que se le ha de hacer al Apóstol de la independencia. Todos los días del año son para homenajearlo, honrarlo.

Por esas razones, seamos entonces cada vez más cubanos, más patriotas; así él lo hubiese querido. Nosotros, desde la Cuba actual revolucionaria y socialista, podemos seguir eligiendo la estrella que ilumina y mata como en su día hizo José Martí.”

Al cierre del encuentro, la Federación Estudiantil Universitaria colocó una ofrenda floral ante el busto de la figura del más universal de los cubanos; y se transmitió un mensaje de agradecimiento a los hacedores de un periodismo cubano, revolucionario, a la altura de este tiempo histórico que vive el país.

Audio de la entrevista realizada por la periodista Isis Roché a Yusuam Palacios Ortega, presidente del Movimiento Nacional Juvenil Martiano. Escuchar aquí…



