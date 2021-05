Aplicarán medidas frente a descuidos en la higiene comunal municipal

En el municipio capitalin Cerro. Foto: Tomada por la Comisión evaluadora provincial

El vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana, Reinaldo García Zapata, exigió el pasado sábado a las entidades de servicios comunales de la ciudad la aplicación de medidas disciplinarias a los responsables de las negligencias y retrocesos en la higiene ambiental de algunos territorios.

La indicación se produjo tras presentarse, en la sesión de ese órgano, el informe valorativo semanal sobre el sector que elaboran la Dirección Provincial de Comunales y los funcionarios del Gobierno de La Habana que atienden esa área de trabajo, en el que recibieron la evaluación de mal los municipios La Habana del Este, Cerro, Boyeros, San Miguel del Padrón y Guanabacoa, los tres primeros de manera reiterada.

El coordinador de Control, Fiscalización e Higiene de la administración provincial, Orestes Llanes Mestre, precisó que los indicadores que se tuvieron en cuenta para otorgar la calificación fueron el estado de la recogida de los desechos sólidos; tanto en el sector residencial como en el estatal, el barrido de las calles, el cuidado de las áreas verdes, el mantenimiento de los parques y el desorillo de los contenes.

En La Habana del Este. Foto: Tomada por la Comisión evaluadora provincial

La Habana del Este: La peor de todas

Por tercera semana consecutiva a ese territorio se le señalan atrasos en la recogida de desechos y negligencias en el saneamiento en las áreas públicas; a pesar de tener a su disposición 23 camiones recolectores de basura, la mejor dotación de toda la ciudad.

El presidente del Consejo de Defensa Municipal (CDM), Roilán Rodríguez Barbán, expuso que la Dirección Municipal de Servicios Comunales (DMSC) ha presentado reiteradas dificultades con la fuerza de trabajo; y sus cuadros han sido sustituidos en varias ocasiones, sin lograr revertirse la situación desfavorable.

Recientemente, esa dependencia fue intervenida por su homóloga provincial; pero el déficit de operarios y peones, unido a las indisciplinas laborales, han imposibilitado una transformación positiva del sector, que en ocasiones ha tenido que ser rectorado directamente por las máximas autoridades del CDM.

Por su parte, la intendente Diana Rosa Sorís reconoció los señalamientos hechos por la comisión gubernamental y aseguró que se ha diseñado un plan de saneamiento para cada uno de los ocho consejos populares (CP), con énfasis en los tres que conforman el reparto Alamar; el de mayor complejidad por sus características urbanísticas y poblacionales.

La funcionaria argumentó que, además de la escasez de fuerza de trabajo, esos servicios han sido afectados también por la falta de contenedores de basura, ante lo cual el vicepresidente del CDP le respondió que desde inicios de este mes se reactivó la producción y entrega de esos recipientes.

Ese municipio está conformado además por los CP Cojímar, Campo Florido, Camilo Cienfuegos y Antonio Guiteras; y debido a su extensión geográfica fue beneficiado en el 2020 con el parque de equipos recolectores más numeroso de la capital.

Al finalizar el análisis del Este de la ciudad, el presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iríbar, orientó reconstituir la estructura de dirección de la DMSC con la asesoría de las autoridades provinciales de ese sector y completar la plantilla de trabajadores.

En San Miguel del Padrón. Foto: Tomada por la Comisión evaluadora provincial



Reincidentes al amanecer

La lista de reincidentes, por segunda semana consecutiva, se completó con el Cerro, San Miguel del Padrón y Boyeros; a los cuales se les señaló la presencia de microvertederos, originados en su mayoría por el atraso en la evacuación de los contendores de basura.

En el caso de Cerro, además, se le alertó en varias ocasiones durante la semana por la suciedad evidente en algunas de sus vías principales.

Por último, se analizó el caso de Guanabacoa, un territorio con buenos resultados en los meses recientes y una estabilidad en su fuerza de trabajo, pero en esta ocasión la morosidad en la recolección de desechos pasó factura a la higiene ambiental en las comunidades Zonas del Campo, Minas-Barreras, Peñalver- Bacuranao y Habana Nueva.

En Boyeros. Foto: Tomada por la Comisión evaluadora provincial



Veredicto final

En las conclusiones, el vicepresidente del órgano de defensa provincial destacó el hecho de que a pesar de las restricciones con el combustible que afectan a la economía del país, se ha destinado un suministro para garantizar los servicios comunales de la ciudad; y por lo tanto, hay que ser consecuentes con ello.

No nos podemos acostumbrar a que haya vertederos en las calles, a que se hagan chapucerías en la limpieza de las avenidas; no se puede permitir la acumulación de escombros en la calle; esa tiene que ser una preocupación y una batalla constante de todos los cuadros; no aceptaremos que se retroceda en la mejoría alcanzada con respecto a los años anteriores, afirmó el Gobernador de La Habana.

Eduardo Douglas Pedroso

amss/Tomado de Tribuna de La Habana

