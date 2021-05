Ciencia y cultura cubanas en LASA 2021, pese al bloqueo

Foto: Granma

Las contribuciones científicas y culturales de Cuba serán compartidas del 26 al 29 de este mes en las jornadas del 39 Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por su sigla en inglés), pese al bloqueo de Estados Unidos que impide la utilización de la herramienta virtual habilitada para el desarrollo del evento.

Concebido por segundo año consecutivo como foro en línea, debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19, los organizadores de LASA 2021 optaron por una convocatoria virtual mediante el programa informático de videoconferencias Zoom, al cual los residentes en el archipiélago no pueden acceder debido al bloqueo.

El prominente politólogo argentino Atilio Borón denunció el pasado enero que “esta plataforma de videoconferencias no puede ser usada en Cuba. La derecha y el imperialismo dicen que ‘Cuba no quiere abrirse al mundo’. La realidad es que condenan a la Isla al ostracismo informático. El anuncio oficial de Zoom advierte explícitamente que Cuba, junto a Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea en Ucrania no pueden acceder a los servicios de Zoom”.

Dado el derecho que asiste a los miembros cubanos de la asociación de latinoamericanistas y el prestigio de sus propuestas científicas e intelectuales a lo largo de la historia del evento, los organizadores facilitaron la participación asincrónica de los ponentes residentes en la Isla mediante la entrega de videos previamente grabados.

De tal modo, desde Cuba habrá presencia en 111 de las mil 206 actividades programadas en la agenda del congreso, varias de las cuales compartirán estudios y experiencias sobre la actualización del modelo económico y social cubano, la nueva Constitución, el enfrentamiento a la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, el escenario mediático y el uso de las redes sociales en el país, la seguridad alimentaria y las cooperativas de producción, y los estudios sobre el género, la racialidad y el empoderamiento de la mujer.

Particularmente notables serán los aportes de 76 intelectuales y creadores asociados al Ministerio de Cultura, al Instituto Cubano de la Música, al Instituto Cubano del Libro, al Consejo Nacional de las Artes Escénicas, al Consejo Nacional de las Artes Plásticas, al Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan Marinello, al Centro de Estudios Martianos, y a la Universidad de las Artes, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saíz.

Llama la atención el desesperado intento de un reducido grupo de latinoamericanistas de aprovechar el espacio de LASA 2021 para desvirtuar la realidad cubana y alinearse con la subversión. Al argüir que “el debate intelectual no puede producirse sobre un vacío ético” ignoran que ese vacío comienza en ellos mismos, al silenciar el injusto y arbitrario bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba que afecta sensiblemente a la comunidad intelectual y artística que reside y trabaja en el archipiélago.

Pedro de la Hoz

Tomado de Granma

