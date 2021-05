Sandy Menocal: “Vengo a Industriales a entregarme a la causa azul”

Este será uno de los hombres que estará pujando por un puesto dentro del roster final, un atleta de 28 años que ha jugado cuatro temporadas con la chamarreta de los Cocodrilos de Matanzas

Por/BORIS LUIS CABRERA

Foto: Cortesía del entrevistado

El próximo 7 de junio la preselección del equipo Industriales comenzará su preparación con vistas a la venidera campaña. Uno de los hombres que estará pujando por un puesto dentro del roster final será Sandy Menocal, un atleta de 28 años que ha jugado cuatro temporadas con la chamarreta de los Cocodrilos de Matanzas.

Menocal debutó en Series Nacionales con apenas 18 años de edad bajo las órdenes de Víctor Mesa, director al cual, según le declaró a Tribuna de La Habana, tiene que agradecerle mucho por la manera que le enseñó a jugar al béisbol.

Sin embargo, a pesar de ser considerado un talento por los técnicos de la provincia, fue relegado a la reserva en la temporada siguiente luego de una contienda donde apenas tuvo seis comparecencias oficiales al plato.

“En ese momento había muchas estrellas en el equipo como José Miguel Fernández, Duniel Serrano, Yurisbel Gracial, Yariel Duque, Aníbal Medina, y Manuel Benavides, entre otros”, nos recuerda.

Después de dejar buenos números en el campeonato nacional para menores de 23 años, el joven quedó fuera de la preselección yumurina para la próxima campaña y pensó que su carrera deportiva había llegado a su fin.

“Me decepcioné y me alejé de los terrenos durante un tiempo aunque siempre me mantuve entrenando con mi padre”, confiesa.

En octubre de 2015 tomó la decisión de abandonar el país y probar suerte en República Dominicana como hicieron otros jóvenes de su generación.

“Me fui en busca de un sueño con la intención de jugar en el mejor béisbol del mundo, pero desgraciadamente eso nunca llegó a materializarse”, explica.

“Con los peloteros cubanos hay muy malos manejos por aquellos lugares, aunque sí pude jugar en varias ligas de calidad como la del Cibao, donde me enfrenté a muchos lanzadores que estuvieron en Grandes Ligas y compartí equipo con muy buenos jugadores”, agrega.

El joven regresó al país y en 2018 integró la nómina de los Cocodrilos, donde se mantuvo con una buena progresión hasta que en la temporada pasada su rendimiento ofensivo decayó, a pesar de recibir más oportunidades al sobrepasar por primera vez los cien turnos oficiales en la caja de bateo.

“Desde mi regreso tuve números aceptables a la ofensiva ya que venía con una buena base de lo aprendido por Dominicana. En la serie 59, tras una excelente preparación, en las oportunidades brindadas logro batear por encima de 300, pero en esta última mi rendimiento puedo catalogarlo de pésimo”, confiesa.

Un average de 202 producto de 21 imparables en 104 visitas al plato con tres dobles incluidos y siete remolcadas, no era lo que técnicos y aficionados esperaban de Sandy Menocal.

“Creo, aunque no me justifico, que este tema de la COVID me afectó. No tuve la misma preparación antes de la serie, no podíamos salir a los terrenos y sólo en casa podíamos hacer algo, y es algo a lo que yo no estaba acostumbrado”, explica.

Ahora este torpedero, que es también capaz de moverse por otras posiciones dentro del cuadro e incluso en los jardines, ha manifestado su deseo de jugar con Industriales al considerar efímeras sus posibilidades con el equipo de Matanzas, y aprovechando que lleva varios años casado en la capital.

Desde que se conoció la noticia comenzaron a publicarse en las redes sociales unas declaraciones bastante polémicas atribuidas a este jugador que provocó el malestar en la fanaticada azul, pero Menocal aseguró a este periodista que él jamás se expresaría de esa manera.

“Sé que hay muchos aficionados en estos días atacándome en las redes sociales por absurdas declaraciones que a veces se hacen malintencionadas y más en los momentos que se están viviendo a raíz de la salida de algunos figuras importantes dentro del equipo azul. En mi corazón no hay espacio para emociones negativas. Si en algún momento alguien llegó a sentirse ofendido aprovecho la ocasión para transmitirle mis más sinceras disculpas”, dice.

“Yo solo vengo con el objetivo de jugar al béisbol y si en Matanzas me entregaba al 100 % aquí lo haré al 200, ya que para nadie es un secreto que Industriales es el equipo insignia del béisbol cubano donde todos quieren jugar o en su defecto derrotar”, apunta.

“Si te dijera ahora que me voy a ganar un puesto de titular te estuviera mintiendo, ya que aunque existan renovaciones hay muy buenos peloteros como Alomá, Rivalta, Andrés, Barcelan, Aroche, y Torriente. El terreno es quien dará el último veredicto, y todo dependerá del rendimiento que se tenga en él”, puntualizó.

“Quiero decirle a la afición que esperen lo mejor de mí, que vengo con el deseo de aportar, de entregarme a la causa azul en aras de buscar ese resultado final que es ganar el campeonato”.

