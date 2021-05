Bailarín cubano Carlos Acosta protagonizará gira en Reino Unido

Foto: Tomada de El País

El reconocido bailarín cubano Carlos Acosta anunció el reestreno de la obra On Before, que protagonizará en el Norwich Theatre Royal, la cual tendrá su gira por varios escenarios del Reino Unido.

A través de sus redes sociales, Acosta afirmó sentirse encantado por ser parte del Norwich Theatre Royal e interpretar On Before, una pieza que creé hace 10 años y está muy cerca de mi corazón, precisó.

El primer espectáculo de larga duración acometido por la institución europea, previsto en julio, resulta un homenaje del cubano ganador del Premio Dance Magazine 2020 a su difunta madre y el trabajo más personal que ha creado.

Durante una entrevista disponible en la web oficial del Norwich Theatre Royal, el artista resaltó la importancia de la puesta en tiempos que la industria del ballet busca recuperarse del año más catastrófico a causa de la COVID-19.

La pieza encarna la asombrosa visión de la danza de Acosta y presenta colaboraciones con los principales creadores del género en la región; entre ellos, Russell Maliphant, Kim Brandstrup, Will Tuckett, Raul Reinoso y Yury Yanowsky.

Según un comunicado, los espectadores podrán apreciar el montaje en cuatro escenarios relevantes como The Lowry en Salford, The Mayflower Theatre en Southampton y The Marlowe Theatre en Canterbury.

Con una sólida carrera en el Reino Unido, el también coreógrafo lidera el Birmingham Royal Ballet; uno de los conjuntos clásicos británicos más relevantes, en tanto brilló como estrella del Royal Ballet de Londres durante años.

Destaca sus actuaciones como invitado en la mayoría de los grandes teatros del mundo y compañías como la Ópera de París, en Francia; el Ballet Bolshoi, en Rusia; el American Ballet Theatre y el Houston Ballet, en Estados Unidos.

Entre sus numerosas distinciones figuran el Premio del Círculo de los Críticos británicos por sus Servicios a las Artes y el título de comendador de la Orden del Imperio Británico.

amss/Tomado de Cubasí con información de Prensa Latina

