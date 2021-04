Necesario levantar la percepción de peligro ante la COVID-19

Foto: Ricardo Gómez

Ante la virulencia de la pandemia y alta transmisibilidad, es necesario levantar la percepción de peligro mediante la sistematización de acciones de comunicación y promocionales, sobre todo en los barrios; dijo Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana.

Instó a usar auto-parlantes y aprovechar la labor de estudiantes durante las pesquisas, para que lleguen con mensajes emocionales.

Iríbar mencionó las altas cifras de fallecidos de la última jornada y los elevados números de contagios; incluidas personas jóvenes que pasan con rapidez a estados graves y críticos, aunque son bien atendidos.

Instó a los especialistas a razonar sobre las causas de la actual situación y proponer medidas que puedan seguirse aplicando en esta difícil etapa.

Dijo que si hay más virulencia, debemos ser más oportunos; y es necesario pensar qué hacer para adelantarnos en la aplicación de los protocolos médicos.

Yadira Olivera Nodarse, subdirectora provincial de Salud y directora de Higiene y Epidemiología explicó que la situación es muy compleja y hay muchos capitalinos aún en las calles y grandes concentraciones en las colas de tiendas y bancos, aunque la mayor cantidad de contagios ocurren dentro de los hogares.

El CDP acordó que los especialistas hagan evaluaciones sobre las condiciones actuales y propuestas que serán analizadas por este órgano próximamente. También instaron a los galenos a atender las enfermedades de base porque los fallecidos siempre tienen comorbilidades.

Expusieron que este es un momento diferente de la epidemia, por lo tanto hay que profundizar en medidas relacionadas con el aislamiento y distanciamiento social; así como también cambiar la conducta ante el riesgo, por la alta carga letal del virus.

En tal sentido, instaron a la población a acudir al médico ante el menor síntoma y evitar eventos masivos, reuniones; y ser más exigentes desde el punto de vista institucional en el cumplimiento de las restricciones de movimiento.

El grupo de trabajo político-ideológico presentó un vídeo resumen acerca de la labor de comunicación realizada en los primeros tres meses de año, con vistas a elevar la percepción de riesgo.

Se incluye el monitoreo de medios provinciales, los cuales realizaron más de 635 acciones de comunicación con un plan, por cada uno, de los órganos de la provincia con temas relacionados con la COVID-19; incluidas campañas creadas por el Canal Habana y sus diferentes programas.

Destacaron el papel importante de las tres emisoras en revistas informativas y spots; y 96 trabajos asociados con la pandemia publicados por Tribuna de La Habana, que es el medio provincial mejor posesionado por sus impactos en el país, por debajo solo de Cubadebate y Granma.

En el primer trimestre las organizaciones de masas realizador 659 audiencias sanitarias en lugares donde declararon focos y eventos, y la Unión de Jóvenes Comunistas promovió intercambios en hogares de niños sin amparo filial y con guías bases de pioneros.

Además, dos mil 24 estudiantes de ciencia médicas intercambiaron con la comunidad y fueron creados 93 grupos de whatssap que apoyan estas labores; y ubicaron audio, carteles y plegables en puntos fijos y móviles.

En materia divulgativa, en la próxima etapa demandan potenciar la comunicación dirigida a diferentes grupos etarios y perfiles sociales.

En la reunión, el Presidente del CDP leyó las opiniones de la ciudadanía; las cuales estuvieron relacionadas con demora en la entrega de resultados de PCR, dificultades con el seguimiento de las pesquisas en los barrios, indisciplinas de la ciudadanía en las calles, necesidad de reforzar la campaña por uso correcto del nasobuco y distanciamiento en las colas y barrios; además de quejas, porque en determinados lugares hay niños jugando en la vía pública.

En las conclusiones del encuentro, Torres Iríbar instó a trabajar con rigor en la certificación de los consultorios médicos para la venidera etapa de intervención masiva; y exigió ser más responsables con el control de ese importante trabajo.

Reiteró la necesidad de velar por el uso del nasobuco, sustancias desinfectantes, y el distanciamiento físico y social.

Llamó a arreciar las medidas punitivas contra quienes violen estas normas, e incrementar inspecciones a centros laborales.

Nuevamente abordó la necesidad de elevar la percepción de peligro en la población; y dijo que hay que tener miedo, porque es una enfermedad muy virulenta, con aumento de centenares de casos semanalmente y alta cifra de muertos; además de que ahora es menor el tiempo durante el cual los pacientes pasan de estable a estados críticos.

Especificó que el miedo tiene que ser a no estar protegidos, a no adoptar las medidas necesarias para evitar enfermarse, a no conservar el distanciamiento adecuado, a no tener paso podálicos, a no usar sustancias hidro-alcohólicas, a fumar o beber en lugares públicos…

El Presidente del CDP hizo un llamado a acudir al médico ante los primeros síntomas, porque las enfermedades a tiempo tienen solución; e instó a nunca asistir al trabajo con sintomatologías, o estar en la casa con padecimientos y ser más responsables en los hogares.

Señaló que le estamos diciendo a los capitalinos: protégete, cuida a tus hijos, a los ancianos, a tus nietos; y recordó que ahora mueren personas jóvenes.

Al informar sobre la situación epidemiológica, se supo que este miércoles procesaron ocho mil 669 muestras, de las cuales resultaron positivas 758. Se incluyen ocho importadas (tres detectadas en la vigilancia de los viajeros hasta el quinto día y cinco al arribar al país).

Los 750 casos autóctonos tienen fuente de infección demostrada. La tasa de incidencia aumenta en los últimos 15 días. En La Habana existen tres casos sin fuente de infección, pertenecientes dos a Boyeros y uno a Regla.

En el momento del diagnóstico 518 personas estaban ingresadas como sospechosas y 350 asintomáticas en el hogar, por ser contactos de casos confirmados.

Permanecen ingresados seis mil 540 pacientes; de ellos, 41 en salas de terapias intensivas; entre los cuales reportan 23 graves y 18 críticos.

El miércoles en la ciudad reportan 16 fallecidos.

En general, la provincia acumula mil 746 focos. En el día se abren 279 y cierran 231. Los municipios con mayor cantidad son Arroyo Naranjo (291), 10 de Octubre (180), Boyeros (159), Cerro (144), Marianao (138) y Centro Habana (129).

Hay en estos momentos 16 eventos activos.

