Yadir Drake: “Vamos por el boleto olímpico en la Florida”

Una de las novedades que tendrá la selección cubana que asistirá al Preolímpico de la Florida, es la incorporación de atletas que no están contratados por la Federación de nuestro país y que pueden contribuir al sueño de que el béisbol regrese a una cita bajo los cinco aros.

Hasta el momento, solo están en la preselección el jardinero Yadir Drake y el utility Yadil Mujica, ambos con gran actuación con los “Cocodrilos” en los play off de la pasada Serie Nacional. Pudieran llegar otros que han tenido carrera fundamentalmente en México, pero aun no se confirman estos nombres.

En el caso de Drake, debe custodiar el jardín derecho en el certamen clasificatorio a Tokio, posición en la que se ha desempeñado en los últimos años, especialmente con los “Sultanes” de Monterrey, equipo con el que más ha jugado en la Liga Mexicana.

El jugador oriundo de la ciudad de Matanzas, entrena por estos días con los “Leones” de Yucatán, conjunto con el cual participará en la presente Liga que inicia el próximo 21 de mayo. Además este alistamiento, le sirve para su debut con el equipo Cuba, que será en el Preolímpico. “Los entrenamientos marchan bien, espero tener un buen año con ellos. También me sirven para el evento que tendré con mi país a partir del 31 de mayo en los Estados Unidos”.

Drake, quien cumplió el pasado 12 de abril 31 años de edad, considera que la selección está en condiciones de obtener el único boleto que entrega para la capital japonesa este clasificatorio de las Américas. “Por lo que estuve viendo, podemos reunir un buen equipo, con jugadores que juegan aquí en México y en la propia Serie Nacional, más los que están allá en Japón. Nuestra mentalidad es lograr la clasificación ahí mismo en la Florida, no pienso en una segunda opción en Taiwán”.

Este año el yumurino fue tercero de los bateadores en la Liga del Pacífico con los Algodoneros de Guasave, al promediar 321. Considera que la incorporación de peloteros que juegan por su cuenta en otros certámenes, será beneficioso para la escuadra nacional. “Esa opción está vigente y es muy buena. Todo lo que pueda sumar es positivo y será de gran ayuda para defender los colores de Cuba en los Estados Unidos”.

A pesar de tener un gran rendimiento con los “Cocodrilos en la postemporada, Drake se quedó con la “espina” de no poder llevarse el título. “Hubiera sido algo muy bonito quedar campeón en mi regreso. De todas formas creo que tendré otras oportunidades, siempre que pueda regresaré a representar a mi provincia”.

De su estancia en los play off de la 60 Serie Nacional, Yadir Drake, se queda con el cariño y la acogida que le dieron tanto los matanceros, como los cubanos. “No me considero un ídolo, tampoco hice nada extraordinario, solo fui y ayudé a mi equipo de Matanzas. Lo que sí me siento muy alagado de que toda Cuba me haya felicitado y que me agradecieran por mi actitud y entrega en mi regreso al béisbol cubano. Esa es una de las razones que me hacen regresar a la Serie Nacional”.

