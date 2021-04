Entregan Premio Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos 2021

El buen hacer en aras de preservar nuestras raíces patrimoniales, fue reconocido este viernes por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural

Por/Ricardo Alonso Venereo

Foto: Ismael Batista

El buen hacer en aras de preservar nuestras raíces patrimoniales, fue reconocido este 23 de abril por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), con la entrega del Premio Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos 2021.

En la categoría de Conservación, el premio fue para la vivienda particular, ubicada en Loma Boba, La Sierrita, Cumanayagua, en Cienfuegos. Recibieron menciones el Hostal D’Cordero, en Villa Clara; la vivienda particular sita en Independencia No. 207, en Sancti Spíritus, y la Iglesia Santa Elvira, en Matanzas.

En Restauración el premio le fue conferido al Capitolio Nacional, en La Habana. Hubo Mención Especial para la Estación Experimental Agroforestal Guisa, en Granma, y otras menciones para Casa Perla, en Matanzas; la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés, en Cienfuegos, y la Academia de Artes de Trinidad, en Sancti Spíritus.

