Anuncia Cuba equipo de béisbol a Copa del Caribe y preselección para preolímpico

Pablo Civil dirigirá la nave que intervendrá en el certamen caribeño, mientras que el mentor del elenco que buscará el pase a Tokio se dará a conocer la próxima semana, aunque con independencia de la designación, tanto el campeón nacional Carlos Martí, como el subtitular Armando Ferrer, permanecerán en el colectivo técnico

Cuba anunció su equipo para la Copa del Caribe de Béisbol de Curazao y la preselección de la cual saldrá el que buscará un boleto olímpico en el torneo continental pactado para Estados Unidos.

El comisionado nacional, Ernesto Reinoso, explicó que la reprogramación del primero de esos eventos impuso variaciones en la estrategia inicialmente concebida, dada su coincidencia con el momento identificado para gestionar, en un tercer país, el visado para el eliminatorio rumbo a Tokio.

Sin embargo, aclaró que los miembros del conjunto que viajará a Willemstad, capital curazoleña, serían elegibles si resultara necesario algún llamado puntual al que estará en la justa continental convocada para La Florida, o al clasificatorio mundial que seguirá a esta en Taipéi de China.

Según Jit, sostuvo el directivo que, en ambos grupos, que se concentrarán desde el domingo en Matanzas, se distribuyen establecidos, talentos y protagonistas de buenos desempeños en la 60 Serie Nacional.

Argumentó que la designación del director al preolímpico se decidirá a mediados de la semana entrante, luego de un encuentro con el cuerpo técnico del que forman parte Carlos Martí y Armando Ferrer, aunque ambos se mantendrán en el colectivo.

Dijo que continúan dándose pasos para disponer de jugadores contratados en el exterior sin el amparo de la federación cubana, siempre en ajuste a necesidades muy específicas, y se coordinan encuentros preparatorios en México, durante el período de trámites migratorios, y la propia sede de la eliminatoria.

En suelo norteño Cuba será parte del grupo B, junto a Canadá, Colombia y Venezuela, y el A lo integrarán Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua.

Los dos primeros de cada serie avanzarán a una súper ronda que, además de acuñar un pasaje directo premiará a los ocupantes de las plazas dos y tres con participación en el último torneo preolímpico, en Taipéi de China, en el propio mes de abril, y que otorgará la última plaza de Tokio.



EQUIPO A LA COPA DEL CARIBE (Curazao, 8-15 mayo)

Receptores: Iván Prieto González (GRA), Andry Pérez García (MTZ) y Osvaldo Vázquez Torres (CAV).

Jugadores de cuadro: Guillermo García García (GRA), Daniel Pérez Pérez (CFG), Santiago Torres Baena (SCU), Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Osvaldo Abreu Sánchez (GRA), Pavel Quesada Pedroso (CFG), Juan Carlos Arencibia Echearría (PRI).

Jardineros: Yasniel González Vega (MAY), Geisel Cepeda Lima (SSP), Yoelkis Guibert Stevens (SCU), Dennis Laza Spencer (MAY).

Lanzadores: Pablo Luis Guillén (VCL), Marlon Vega Travieso (MAY), César Luis García Rondón (GRA), Yankiel Mauri Gutiérrez (SSP), Yander Guevara Morales (CAV), Naykel Yoel Cruz Zaldívar (MTZ), Frank Abel Álvarez Díaz (PRI), Renner Rivero Estrada (MTZ), Yadián Martínez Pérez (MAY) y Dariel Fernández Bass (PRI).

Cuerpo técnico:

Director: Pablo Alberto Civil Espinosa (LTU). Entrenadores: Alexis Garro Menéndez (MTZ), Jorge Hierrezuelo Tamayo (LTU), Ciro Silvino Licea González (GRA), Rodolfo Correa Lobaina (LTU), Carlos Martín Álvarez (CNB).



PRESELECCIÓN AL PREOLÍMPICO DE LAS AMÉRICAS (Estados Unidos, 31 mayo-5 junio)

Receptores: Ariel Martínez Marrero (MTZ), Yosvani Alarcón Tardío (LTU), Rafael Viñales Álvarez (LTU) y Luis Gómez Pérez (CMG).

Jugadores de cuadro: Lisbán Correa Sánchez (IND), Yordanis Samón Matamoros (CMG), Guillermo Avilés Difurnó (GRA), César Prieto Echevarría (CFG), Bárbaro Erisbel Arruebarrena Escalante (MTZ), Yordan Manduley Escalona (HOL), Alexander Ayala García (CMG), Yurisbel Gracial García (MTZ), Yadir Orestes Mujica Díaz (MTZ), Dayán García Ortega (ART), Raúl González Isidoria (CAV), Jefferson Delgado Castañeda (MTZ) y Humberto Bravo Riquene (CMG).

Jardineros: Frederich Cepeda Cruz (SSP), Roel Santos Martínez (GRA), Raico Santos Almeida (GRA), Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA), Yadir Drake Domínguez (MTZ), Yosvani Peñalver Darcourt (IND) y Loidel Chapellí Zulueta (CMG).

Lanzadores: Yunior Tur Pozo (SCU), Andy Amaury Rodríguez Valdés (IND), Yoen Socarrás Suárez (SSP), Yoanni Yera Montalvo (MTZ), Brian Anthony Chi Montoya (IND), Carlos Juan Viera Álvarez (LTU), Frank Madan Montejo (CMG), Yudiel Rodríguez León (LTU), Carlos Font Mustelier (SCU), Raidel Martínez Pérez (PRI), Lázaro Blanco Matos (GRA), Yariel Rodríguez Yordi (CMG), Liván Moinelo Pita (PRI) y Pavel Hernández Bruces (IND).

Cuerpo técnico: Armando Jesús Ferrer Ruz (MTZ), Carlos Manuel Martí Santos (GRA), Ricardo Elaín Eizmendiz Domínguez (CNB), José Hernández Lezcano (CAV), Alexander Ramos Rabell (IJV), Raciel Sánchez Echevarría (PRI) y Jesús Salgado Sánchez (MTZ).

odh/Tomado de Granma

Impactos: 8