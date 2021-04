Nos unen las ideas de Patria o Muerte

Gerardo Henández Nordelo, coordinador Nacional de los Comité de Defensa de la Revolución, junto a Niurka Ronda, hija del mártir. Foto: Oilda Mon

Los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) rindieron homenaje a Juan Ronda Lescano, primer mártir de la mayor organización de masas de Cuba, en acto celebrado en la esquina de la calle Factoría y Apodaca, en el Consejo Popular Jesús María, en el municipio capitalino Habana Vieja.

Ronda Lescano fue un joven de 23 años asesinado por un grupo de saboteadores cuando hacía guardia en la Empresa Eléctrica, donde trabajaba.

Foto: Oilda Mon

Tras la colocación de una ofrenda floral al pie de la tarja, se escucharon las conmovedoras palabras de Niurka Ronda, hija del mártir; quien afirmó: (…) No tuve la oportunidad de conocer a mi padre. Mi madre se encontraba en estado de gestación cuando ocurrió el asesinato. Al abrir mis ojos ya me había convertido en una víctima del terrorismo. He seguido su ejemplo. Los que me conocen saben que soy capaz de dar mi vida por la Revolución, como mismo la dio él”.

“Me siento orgullosa de ser patriota y cubana. Y hasta los últimos días de mi vida defenderé mi Patria como lo hizo mi padre; y seguiremos en combate con la guardia en alto contra la COVID-19, contra el imperio, contra los apátridas que tratan de empañar la imagen de nuestro proceso revolucionario. (…) No se puede permitir jamás que se apoderen de nuestras calles, para que ninguno de ustedes tenga que lamentar la pérdida de un ser querido. Defenderemos nuestra Revolución al precio que sea necesario”, destacó.

Declamadora Odania Díaz Carrillo. Foto: Oilda Mon

Exclamaciones de Patria o Muerte retumbaron en la zona. La declamadora Odania Díaz Carrillo cerró el homenaje con el poema “Ya estamos en combate”, de Raúl Gómez García.

En el encuentro también se encontraban presentes Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba, miembro del Consejo de Estado y coordinador nacional de los CDR; Tamara Placeres Pérez, presidenta del Consejo de Defensa Municipal; e Irina Serra Podio, coordinadora provincial de los CDR, junto a otros dirigentes y funcionarios de las organizaciones políticas y de masas de la capital.

Oilda Mon Rodríguez

amss/Tomado de Tribuna de La Habana

Impactos: 5