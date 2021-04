Preliminares de Copa de Oro de Fútbol serán en Florida

Será un verano ajetreado en la región de Concacaf, incluso para los equipos que compiten en las preliminares de la Copa Oro de la Concacaf 2021. Es la primera vez que se utilizará una ronda preliminar de partidos para determinar los lugares restantes en una fase de grupos de la Copa Oro.

Las preliminares tendrán un formato de eliminación directa y se llevarán a cabo en Miami, Florida, del 2 al 6 de julio, con 12 naciones compitiendo por los tres lugares disponibles en la fase de grupos de la Copa Oro 2021.



Con base en sus actuaciones en la Liga de Naciones de la Concacaf 2019-2020, los siguientes 12 equipos competirán en las preliminares de la Copa de Oro: Bahamas, Barbados, Bermuda, Cuba, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Montserrat, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.Bahamas, Barbados, Guadalupe y Guatemala se clasificaron para las preliminares como ganadores de grupo de la Liga C; Guayana Francesa, Guyana, Montserrat y San Vicente y las Granadinas se clasificaron como los equipos en segundo lugar de sus respectivos grupos en la Liga B, mientras que Bermudas, Cuba, Haití y Trinidad y Tobago se clasificaron como los terceros en la Liga A.



El formato eliminatorio de la ronda preliminar permitirá a tres equipos clasificarse para la fase de grupos de la Copa de Oro de 16 selecciones, donde se unirán a los 12 ya clasificados: Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Panamá, Surinam y Estados Unidos.



El primer sorteo de la Copa de Oro produjo algunos enfrentamientos muy interesantes en las preliminares, incluido San Vicente y las Granadinas enfrentándose a Haití, que llegó a las semifinales en 2019. Otro duelo que debería ofrecer mucha intriga es Guatemala contra Guyana. Los chapines no han competido en una Copa de Oro desde 2015 y saben que les espera un duro rival en los Golden Jaguars, que debutaron en la edición de 2019.



Una de las revelaciones en Concacaf en los últimos años ha sido Montserrat, quien estuvo cerca de clasificar para la Copa de Oro 2019 y ahora apunta a Trinidad y Tobago en su enfrentamiento en las preliminares. De regreso en la busca de clasificar a la Copa Oro por primera vez desde la fase de grupos de 2017 está la Guayana Francesa, que se enfrentará a un equipo Cuba que contará con jugadores europeos en las preliminares.

El quinto partido verá a Guadalupe y Bahamas pelear con el entrenador de Guadalupe, Jocelyn Angloma, quien llevó a Les Gwada Boys a las semifinales de la Copa de Oro 2007 como jugador, guiando a su equipo contra un rival como Bahamas que busca su primera clasificación.

Completando la primera ronda de las preliminares hay una competencia interesante entre Bermudas y Barbados.

Bermudas no solo compitió en su primera Copa de Oro en 2019, sino que también ganó su primer partido en la competencia cuando derrotó a Nicaragua. Mientras tanto, Barbados buscará la primera clasificación para la fase de grupos.



PARTIDOS DE LA PRIMERA RONDA

Haití-San Vicente y las GranadinasGuatemala-GuyanaTrinidad y Tobago-MontserratCuba-Guayana FrancesaGuadalupe-BahamasBermudas-Barbados



PARTIDOS DE LA SEGUNDA RONDA

(los ganadores se clasifican para la fase de grupos)

Ganador de Haití-San Vicente y las Granadinas vs. Ganador de Bermudas-BarbadosGanador Guatemala-Guyana vs. Ganador Guadalupe-BahamasGanador Trinidad y Tobago-Montserrat vs. ganador Cuba-Guayana Francesa.