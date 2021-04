TuEnvio: crece la demanda ¿y la oferta?

Foto: Martirena

A finales de 2019, TuEnvio anunciaba sus primeros pasos de cara al comercio electrónico en Cuba. A la fecha, y después de haber transcurrido más de un año de su puesta en funcionamiento, comprar en las tiendas virtuales de esta plataforma debería ser, como mínimo, menos tormentoso para los miles de usuarios que, diariamente, esperan adquirir por esta vía artículos básicos para el consumo personal y del hogar.

Pero no, seguimos ahí, pegados al teléfono u otro dispositivo, refrescando constantemente el sitio, con todos los sentidos alertas, a la “caza” de algún combo…, y cuando finalmente este aparece, es como si se tratara de un espejismo; lo ves por un segundo y al siguiente ya no está.

La percepción fugaz, “mágica”, de estos combos no es cosa nueva para los clientes asiduos de las tiendas virtuales, lo que quizá pocos conocen es que en el preciso instante en el que tratas de actualizar la página o añadir el producto al carrito, la plataforma puede estar recibiendo 40 mil solicitudes para hacer exactamente lo mismo, todas en ese solo segundo. Sí, usted leyó bien, 40 mil solicitudes.

“En momentos picos de venta, como en TuEnvioHabana, las solicitudes por segundos al servidor están por encima de las 40 mil, sobre todo, cuando se publica el primer combo a las 08:00 (hora local)”; explicó a Granma, Gilberto Luis Díaz, gerente general de DataCimex.

Por otra parte, si tenemos en cuenta que de los 820 mil 100 usuarios registrados en TuEnvio, 192 mil acceden diariamente como promedio; y solo se concretan alrededor de 15 mil compras al día (a veces mucho menos), los números ya no solo indican el alto nivel de concurrencia, sino que además la oferta no llega a cubrir siquiera el 10% de la demanda.

Oferta vs demanda

Los datos anteriores, ofrecidos por la dirección de la Corporación Cimex a nuestro diario, ponen sobre la mesa de debate, una vez más, el principal problema que hoy tiene esta modalidad del comercio electrónico en Cuba: la gran brecha que existe entre el número de usuarios que quieren comprar y la cantidad de combos disponibles.

Sencillamente, la demanda supera con creces una oferta que, si bien nunca ha sido suficiente, en los últimos meses ha tenido mayores afectaciones por la disponibilidad de mercancías.

Al decir de Héctor Oroza Busutil, presidente de Cimex, esta situación se vio agravada durante el primer trimestre del año; y ha conllevado a realizar otros procesos de negociación con la industria, a partir también de los nuevos precios con la Tarea Ordenamiento.

Los suministros con los que hoy contamos, limitados en cantidades e inventarios, no se destinan únicamente al comercio electrónico, precisó Oroza Busutil. “También tenemos que aprovisionar las tiendas físicas del comercio regular, la red extendida que se habilitó para la venta móvil y los módulos que se entregan en zonas y centros de aislamiento como parte de las medidas asociadas a la COVID-19”.

Según el directivo, hasta el mes de diciembre, las ventas en las tiendas virtuales se comportaban por unos 20 mil módulos diarios en todo el país. A partir de las afectaciones con las mercancías en enero, bajaron a 15 mil; y en el mes de marzo hubo un mejor comportamiento, con la entrega de productos de aseo, lo que también ha beneficiado la conformación de los combos, aseveró.

Actualmente, dijo, no hay posibilidades de retomar el comercio de tienda virtual tradicional; donde las personas puedan acceder y comprar los productos por departamentos, como sucedía al inicio en TuEnvio; “lo otro, sería renunciar y decir que hasta que no estén las condiciones creadas no habrá comercio electrónico, pero esa no será nunca la solución”, aseveró.

La disponibilidad de mercancías –comentó Ana María Ortega Tamayo, directora general de Tiendas Caribe–, depende de la propia situación económica que vive el país, los niveles actuales de producción, las complejidades para efectuar importaciones y las limitaciones financieras, como resultado del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Hace un año y medio había mejor disponibilidad financiera y se podían importar otros productos; hoy resulta imposible hacerlo, indicó. “Los principales esfuerzos van encaminados entonces a proteger los productos de primera necesidad como la oferta de cárnicos (pollo, perritos, picadillo), aceite, detergente y otros productos de aseo”.

“Esto significa que estamos repartiendo lo que recibimos de la industria nacional; que no es lo que deberíamos comprar para satisfacer la demanda, pero sí lo que está disponible”.

Si tuviésemos los productos y hubiera, además, una presencia estable de estos en la red física regular, la presión que tienen actualmente las tiendas virtuales sería menor; pues a partir de la pandemia y los rebrotes de la COVID-19 ha habido un redireccionamiento importante de las demandas hacia el comercio electrónico, destacó Ortega Tamayo.

Dicho comportamiento también ha estado aparejado al crecimiento en las pasarelas de pago asociadas a esta modalidad de compra. Por ejemplo, el registro de usuarios en la plataforma marcó un alza tras la decisión de integrar EnZona a las tiendas virtuales de la Corporación Cimex, en octubre de 2020.

Estadísticas ofrecidas por directivos de Xetid evidencian que para esa fecha, y hasta el mes de marzo del presente año, se habían registrado aproximadamente más de 100 mil nuevos usuarios, realizándose en lo que va de año más de 205 mil operaciones por concepto de compra en TuEnvio a través de la referida pasarela.

Por otra parte, en el caso de Transfermóvil, Julio Antonio García Trápaga, director de Comercio electrónico de Etecsa, señaló que desde marzo de 2020 hasta la fecha se realizaron un millón 770 mil compras en esta plataforma de Cimex, registrándose un crecimiento de un millón 370 mil usuarios en un año.

“Error en el servidor”

Descontando lo difícil que resulta ver el combo y aún más montarlo en el carrito, las principales insatisfacciones de los usuarios de TuEnvio recaen en los fallos técnicos, lo “lenta” que funciona la plataforma ante la concurrencia de personas en el sitio y el reclamo porque, en medio del proceso de pago, “me bajaron el combo del carrito”.

Al respecto, el Gerente General de DataCimex reiteró que el tiempo de reserva en el carrito es 30 minutos; pero una vez que iniciamos el ciclo de pago, cambia el estado de ese combo desde el punto de vista operacional.

“Cuando el proceso de pago comienza, el módulo pasa a un estado en el que el cliente no lo ve; aunque sí está ahí en su carrito, a la espera de que entre la confirmación de la compra. Ahora, si en algún momento de ese proceso ocurre un problema y no se concreta el pago, el producto vuelve a estar disponible en los inventarios y “desaparece” del carrito, porque se registra como una compra no efectuada. Son los famosos rebotes”.

Muchas veces la razón por la que sucede esto, no radica en las limitaciones que pueda tener o no la plataforma; sino en los otros actores que intervienen, como las pasarelas EnZona y Transfermóvil, Redsa y los bancos del país, acotó Oroza Busutil.

En el supuesto de que todas las cuestiones técnicas de TuEnvio estuvieran resueltas y se pudieran procesar todas las peticiones sin problema alguno, cuando estas lleguen a los canales de pago, pasaría lo mismo, habría un estancamiento; porque el banco no cuenta con la tecnología para soportar esa cantidad de solicitudes en un mismo momento, explicó.

Sobre la alta concurrencia y las posibilidades de TuEnvio de aguantar tantas peticiones, sin caerse o que salga el conocido cartel “Error en el servidor”, Gilberto Luis Díaz recordó que la plataforma está montada sobre una tecnología que se usa desde 2007.

No obstante, aseguró, hemos ido perfeccionando el sistema en aras de ir solucionando esos problemas. “Al inicio teníamos un esquema de una sola base de datos y actualmente hablamos de clústeres de servidores; además, las tiendas disponen de un servidor de lectura y hasta seis nodos para poder manejar y hacer balances de cargas, entre otras mejoras”.

También hemos crecido en el ancho de banda, indicó. De contar hace un año con 40 megabits, disponemos ahora de 2 gigabits, puestos de cara al servicio en la red nacional, precisó.

En relación con el tema, muchos usuarios refieren que haber colocado la apertura de TuEnvioHabana, Villa Diana y El Pedregal con apenas media hora de diferencia o, incluso, en el mismo horario –teniendo en cuenta, además, que en las tiendas virtuales de la capital está registrada la mayor cantidad de usuarios de TuEnvio–, puede hacer más propenso que los servidores colapsen, ya que las solicitudes al sitio son prácticamente seguidas, y después esa “carga” se transfiere a las pasarelas de pago.

Apreciaciones que sin dudas deberán tenerse en cuenta, especialmente cuando la Corporación Cimex se encuentra inmersa en el desarrollo de una nueva plataforma, sobre la base de tecnologías de programación modernas, que deberá estar lista antes de que finalice el primer semestre del año.

Según el Gerente General de DataCimex, algunas de las posibilidades que podrían explotarse, a partir de la puesta en funcionamiento de esta nueva plataforma, es el desarrollo de una apk propia, o en conjunto con otros desarrolladores, para las compras online en TuEnvio. “Esto ahora mismo no es posible, pues el sistema actual no cuenta con un api (interfaz de programación de aplicaciones) para el intercambio e integración con otras apk”.

No obstante, ninguna mejora o cambio tecnológico va a eliminar el principal problema de base que hoy tenemos: el desbalance entre oferta y demanda, alertó Héctor Oroza Busutil, presidente de Cimex.

Yaditza del Sol González, Susana Antón Rodriguez

amss/Tomada de Granma

