Impone cubano Luis Vega récord nacional en 200 mariposa

El cubano Luis Vega implantó nuevo récord nacional este lunes en los 200 metros mariposa al estampar 1:58.58 minutos en una de las finales del campeonato ruso clasificatorio olímpico con sede en Kazán, donde cumple con la beca concedida por la Federación Internacional de Natación (FINA).

Vega destrozó su propio registro de 1:59.23 que estableció en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, lo cual le certificó el metal bronceado, así como convertirse el primero en la isla en bajar de los dos minutos en esa prueba. «Estoy muy contento, es el evento en el que estoy más enfocado por ser el de mayor opción de clasificar a los juegos de Tokio», manifestó a JIT el joven capitalino.

«Con ese tiempo mejoro aún más la marca B, pero mi objetivo es luchar por la A, que es de 1:56.48 y con la que se obtiene el boleto directo a Japón, está fuerte pero no es algo imposible», agregó.

No obstante a las irregularidades del entrenamiento en 2020 debido a la pandemia por la COVID-19, Luis bajó en diciembre en La Habana hasta 1:58.98, pero que no pudo homologarse como plusmarca nacional por realizarlo durante una prueba de control y junto a otros que nadaron libre.

En Kazán -donde participan los más destacados nadadores rusos- el tritón antillano debutó el sábado en los 400 combinado individual, evento en el que logró lo mejor de por vida al estampar 4:25.77 minutos.

«Me sentí bastante bien, sin embargo no esperaba ese resultado porque hacía mucho que no entrenaba esta prueba, estoy centrado en mi preparación para los 200 mariposa, más salió ese crono, que es también motivo de satisfacción», destacó al tiempo que anunció que se tira el miércoles en 200 combinado y el jueves en 100 mariposa.

Su compañera también becada en el Centro Internacional de esa ciudad rusa, Lorena González, compitió en 200 libre, los que nadó en 2:08.26 minutos. «A pesar de no superar su cuota personal de 2:04.35 para el momento su desempeño fue positivo luego de solo cinco semanas entrenando en Kazán, ya que antes debió cumplir su cuarentena. Ha mejorado y va alcanzando su forma deportiva», comentó Nelson García, comisionado nacional.

La espirituana veinteañera explicó que «me sentí bastante bien y aunque me esforcé no pude alcanzar mi tiempo, pero respecto a lo que hice en una anterior competencia bajé cuatro segundos, en mi opinión no está mal, apenas me estoy adaptando al entorno y funcionamiento de aquí. El miércoles compito en 100 libres».

El propio directivo de la natación cubana reveló que ambos atletas tendrán del 3 al 5 de junio otro campeonato en Rusia. No será clasificatorio olímpico, pero sí muy beneficioso para Luis en su batalla por llegar a Tokio. «Igual para Lorena, que busca la marca A para asegurar su presencia en los Juegos Panamericanos Junior de Colombia en septiembre próximo y después retornará a Kazán con vistas a su clasificación para el Campeonato Mundial de Curso Corto, previsto en diciembre».

La ondina concursó el sábado en 100 metros estilo mariposa, tramo que recorrió en 1:03.83 minutos, pero tiene la seguridad que irá acercándose a su registro más destacado 1:02.69, de hecho la primacía nacional, de la que se adueñó en 2019.



