Granma hace suya la 60 Serie Nacional de Béisbol

Por/Mario Martín Martín



Foto: Ismael Francisco



El alegrón fue mayúsculo. Granma entra a la lista de equipos grandes de la pelota cubana, al derrotar este domingo a Matanzas 6×5 en el sexto partido de la finalísima de la 60 Serie Nacional. ¡Monarcas por tercera vez en un lustro! Este título tiene ribetes históricos. Nunca antes un equipo debió jugar más de medio año para escalar al trono.



Nunca antes hubo tantas interrupciones en el calendario, ni tantas afectaciones a la forma deportiva de atletas y colectivos. Los granmenses vencieron todos los obstáculos, y aunque la celebración popular no será como las anteriores, tienen motivos para la alegría y el optimismo.

En el crucial duelo ambos equipos batearon 13 jits y solo falló a la defensa el guardabosque central matancero Eduardo Blanco. Primer tercio.- Los campeones comenzaron impetuosos en el primer inning, gracias a sencillos de Yadir Mujica y Ariel Sánchez, más boleto a Jefferson Delgado que llenó las bases. Mas, Yariel Duque falló en rolata a la inicial.

Tampoco los Alazanes aprovecharon su entrada inicial: Roel Santos comenzó con base por bolas y pasó a segunda por “cohete” de Osvaldo Abreu; Raico Santos bateó para double play, Benítez entró en circulación por pelotazo y Guillermo Avilés entregó el tercer out. En el final el tercer acto Granma inauguró el marcador, al combinar sencillo de Roel Santos y doblete de su primo Raico.

Segundo tercio.- El zurdo Leandro Martínez le había colgado cinco ceros a los yumurinos, pero en el sexto episodio Duque pegó doblete y Jefferson lo llevó a la antesala con incogible al derecho. El mentor Carlos Martí trajo a lanzar a César García, quien admitió el elevado de sacrificio de Duque para traer el empate.

Parecía que iba a ser todo, pero solo comenzaba la odisea. Arruebarruena y José Miguel Vázquez recibieron boletos y a continuación, con el diamante repleto, Eduardo Blanco limpió las bases con línea al left que montó al jardinero tras picarle delante. Yadir Mujica se embulló y trajo la quinta del inning con doblete, tras lo cual sobrevino la “explosión” de César.

A su rescate asistió Paradela, quien sacó el tercer out. Los alumnos de Carlos Martí descontaron una rayita en el final de ese propio episodio, gracias a tubey de Avilés y sencillo de Guillermo García que lo llevó hasta la antesala. Iván Prieto bateó para double play, pero anotó el inicialista granmense.

Último tercio.- Roel Santos comenzó el séptimo con un vuelacercas por la banda derecha. Los dos últimos outs de ese capítulo los trabajó el relevista zurdo Naikel Cruz. Un inning más tarde sobrevino el empate, mediante boleto a Avilés, “cañonazo” de Guillermo García —vino a pitchear Joel Suárez— y sacrificio de Prieto que situó la igualada en la intermedia. Yulián Milán impulsó primero con elevado de sacrificio, y luego lo hizo Roel Santos con imparable.

En el noveno inning los orientales dejaron al campo a los occidentales por boleto a Raico, sencillo de Benítez (Armando Ferrer optó por traer al box al veterano Jonder Martínez), pelotazo a Avilés (bases llenas) y “trastazo” contra las cercas del joven Guillermo García. Este zurdo se convirtió así en el hombre de la tarde, al disparar su cuarto incogible. Fue el batazo de la gloria para los granmenses.



RÁPIDAS SUPERSÓNICAS

Hombre del partido:

Guillermo García con sus cuatro “cohetes” y la histórica carrera impulsada en el noveno.

Segundo hombre del partido: Roel Santos, por sus tres jits, dos anotadas e igual número de impulsadas, y un bambinazo.Oiga, periodista…: No olvide a Joel Mojena, quien en un partido de tanta ofensiva puso orden al retirar en el octavo a los tres hombres a quienes se enfrentó.

La frase del día: Pronosticar en el béisbol es como arar en el mar.

Martí: En sus primeras palabras de campeón, emocionado, habló de Fidel, del pueblo granmense y de los familiares de sus peloteros.

Más valioso de la final: Guillermo García se llevó el “gato al agua”.



