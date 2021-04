Desmontar mitos sobre el autismo, otra manera de generar concienciación

Mabel Whiilby Santiesteban, especialista de segundo grado de Psiquiatría Infantil y responsable dentro del Grupo Nacional de Psiquiatría Infantil de los trastornos del TEA. Foto: Alianet Beltrán Álvarez

En los últimos 15 años la cantidad de personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha crecido significativamente en Cuba. Al cierre del 2020, la cifra ascendía a mil 661 personas. El país se une a la celebración cada 2 de abril para concienciar a la población sobre esta condición humana, cargada de mitos y estereotipos.

El TEA es una desviación o trastorno, una discapacidad del desarrollo que se presenta como una condición que acompaña a la persona durante toda la vida y se caracteriza por alteraciones en la comunicación, la interacción social, comportamientos que pueden ser repetitivos o intereses restrictivos.

Mabel Whiilby Santiesteban, especialista de segundo grado de Psiquiatría Infantil y responsable dentro del Grupo Nacional de Psiquiatría Infantil de los trastornos del TEA, explicó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que es muy importante sensibilizar a la sociedad para la integración de estas personas para que tengan una vida plena, con todos sus derechos.

Por ello es necesario desmontar ciertos mitos y estereotipos que se ciernen sobre las personas con autismo, lo que permitirá una mayor inclusión y mejores relaciones.

Whiilby Santiesteban enumeró a la ACN algunos de los principales mitos sobre el autismo:

-Es una enfermedad contagiosa: lo cierto es que el TEA es una condición del desarrollo de origen multifactorial, por lo que no se contagia a otros niños cercanos.

-La familia es responsable de que los niños tengan autismo: es falso; pues ninguna familia provoca esa condición, al contrario, dedican sus mejores esfuerzos y hacen lo que consideran adecuado.

-El autismo es inducido porque los niños ven mucha televisión: las pantallas de manera general no son la causa del autismo; no obstante, no es recomendable que dediquen mucho tiempo de su día a esta actividad. Cuando la vean los adultos deben explicarles el contenido y pedirles que identifiquen lo que está ocurriendo.

-Los niños con autismo son súper inteligentes: el espectro de autismo es muy amplio; quienes tienen esta condición se desarrollan en correspondencia con sus características individuales; suelen ser muy diferentes unos de otros; y su avance depende de la estimulación que reciban de las familias, los docentes y la sociedad.

-Las personas diagnosticadas dentro del TEA son violentas: contrario a lo que se piensa, son amorosas y tiernas; pueden tener manifestaciones agresivas cuando las enfrentan a situaciones que ellos no comprenden o los reprimen de sus manifestaciones; por sus limitaciones para comunicarse hay que observarlas para conocerlos mejor.

-Los niños y las niñas con autismo no tienen sentimientos, ni imaginación: sí desarrollan sentimientos de amor hacia los familiares que los quieren y atienden, pero lo expresan a su manera.

-Quienes tienen autismo viven en otro mundo, ajenos a la realidad: necesitan de comprensión, amor, dedicación y transformaciones en el contexto para su inclusión social.

-El autismo se cura: se debe aceptar que es una condición para toda la vida; y que según se estimule su desarrollo, es posible ser feliz y tener plena inclusión social.

Cada 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, decretado por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer y celebrar su derecho a la libre determinación, a la independencia y a la autonomía; así como a la educación y el empleo en igualdad de condiciones.

