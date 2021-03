Formell, trombón y charanga: con la memoria de Hugo Morejón

El trombonista Hugo Morejón. Foto: Archivo

A mediados de marzo un mensaje de la orquesta Los Van Van originó una ola de pesar en la amplísima comunidad de admiradores de la agrupación, colegas de otras entidades sonoras, bailadores y aficionados: “Cuba, la música, Los Van Van, están de luto. Hugo Morejón, el Trombón Matancero, ¡te extrañaremos mucho! Una triste pérdida para la música cubana y en especial para nosotros, los vanvaneros. Descanse en paz, maestro. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Con 64 años, el destacado instrumentista decía adiós a consecuencia de un fallo cardiaco. Era habanero, pero por haber crecido y descubierto su vocación musical en Matanzas, donde tuvo entre sus profesores a Rafael Somavilla padre, sus condiscípulos de la Escuela Nacional de Arte lo identificaron con esa ciudad.

Tras egresar de la institución de Cubanacán formó parte de la orquesta de Pacho Alonso y el grupo Los Dada; y cuando Adalberto Álvarez armó la alineación que sucedió a su paso por Son 14, lo fichó en la sección de los instrumentos de viento metal.

Todo ello lo preparó para que Juan Formell lo incluyera en la nómina vanvanera hacia 1984 y allí terminó por hacer historia. Además de sus apreciables virtudes humanas, Hugo fue uno de los pilares de una de las contribuciones más notables de Juan a la música popular cubana contemporánea.

Los Van Van, como se sabe, nació en 1969 como charanga. Con un sonido novedoso y una base rítmica diferenciada que puso en primer plano a la batería, ejecutada por el inefable José Luis Quintana, Changuito. El resultado fue bautizado con una marca que definió la etapa inicial de la orquesta: el songo.

Pero el espíritu innovador de Juan siguió adelante y en 1981 decidió incluir una sección de trombones. Entonces confesó: “El bailador es muy exigente, lo que nos lleva a renovar constantemente el repertorio, pues no podemos correr el riesgo que toquemos y el público se quede inmóvil. Van Van no tenía metales, y a los violines hubo que acomodarle trombones para que sonara más fuerte. El bailador lo exige; pues siente que necesita esa fuerza, ese golpe instrumental de los metales, de los trombones, y si no lo haces se te queda sin bailar hasta que se te va”.

Al reforzar el registro central de la formación, le dio una textura especial al color orquestal y desató, en más de una pieza, el sabor de los llamados mambos ejecutados por los trombones.

Fue así como quedó consagrado, con la entrada de Hugo, un trío de intérpretes de lujo, completado por Edmundo Pina y Álvaro Collado. De modo que al evocar a Hugo Morejón, reverenciamos uno de los aportes sustanciales de Formell en Los Van Van.

Pedro de la Hoz

