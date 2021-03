La Agricultura lo primero que tiene que hacer es producir más comida

Foto: Estudios Revolución

Manuel Marrero Cruz, Jefe del Gobierno de la República de Cuba, sostuvo un encuentro con directivos del Ministerio de la Agricultura (Minag) y de su sistema empresarial, para analizar las proyecciones de trabajo del sector en 2021, la cual derivó hacia un debate realista y crítico.

¿Cómo incrementar la producción de alimentos?, fue la pregunta del viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca en la reunión de trabajo del ejecutivo nacional con los directivos del sector agropecuario no cañero. “Lo primero que hay que hacer —dijo respondiéndola— es atender al productor primario”.

El vicepremier manifestó, empero, que “hay una desvinculación entre las bases productivas y las estructuras empresariales y estales de la agricultura cubana”. Si no es así, “¿por qué hay más de dos mil cooperativas con problemas económicos y financieros? Y eso viene desde antes de la Tarea Ordenamiento”, dijo.

Hacia un debate realista derivó la reunión del Jefe del Gobierno de la República, Manuel Marrero Cruz, con los directivos del Ministerio de la Agricultura (Minag) y de su sistema empresarial, dedicada a analizar las proyecciones de trabajo del sector en 2021.

“El pueblo no come planes”; sentenció el Premier en una intervención serena, pero crítica que compartió, mediante videoconferencia, con unos 200 funcionarios del ramo, tanto del nivel nacional como el territorial.

La producción de alimentos es el tema más sensible que afrontamos hoy. Constituye un problema de seguridad nacional —señaló—, y ante la demanda tan insatisfecha que tenemos y las limitaciones materiales y financieras, hay que trabajar más.

Tenemos que aplicar la ciencia, la innovación y establecernos objetivos, metas e indicadores para medir en todo momento los resultados; porque resultados es lo que necesita la población, expuso el Jefe del Gobierno de la República.

Y tenemos que lograr esos resultados con los recursos propios, sin pensar en las importaciones de insumos —cuando lleguen, bien, pero deben verse como un extra—. Tenemos que buscar soluciones alternativas, enfatizó.

Marrero evaluó las diferentes indicaciones emitidas por la dirección del país para la producción de alimentos y que deben lograrse a corto o mediano plazo.

Sobre la estrategia del autoabastecimiento municipal y la entrega mensual de 30 libras per cápita de viandas, hortalizas, frutas y granos, alertó no dejarnos engañar por las estadísticas. Algunos territorios se acercan a esa meta, pero otros muchos no, y hay lugares donde no se vende nada por largos tiempos, denunció.

Marrero Cruz fue crítico igualmente ante el total incumplimiento de los planes de entrega de carne de ganador menor y de cerdo, así como con el hecho de que Cuba tenga que importar prácticamente todo el pollo que consume.

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz dedicó casi hasta su último minuto de vida a investigar sobre las plantas proteicas, incluidas las de alimento animal. Es un resultado científico que está ahí, sin embargo, no se ha generalizado lo suficiente, reclamó el Primer Ministro.

Con respecto al programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar, una iniciativa del General de Ejército Raúl Castro Ruz, subrayó “que ha sido una actividad bien atendida, pero tenemos insatisfacciones. Hay mucho que hacer aún en esto”.

Marrero reseñó así la gran cantidad de patios y parcelas que todavía no producen. “Tenemos que ir a tocar las puertas a esas familias e incentivarlas a que cultiven esos espacios para consumo propio y el de la comunidad”, indicó.

Sobre la entrega de tierras en usufructo, que han superado las dos millones de hectáreas y beneficiado a más de 200 mil personas, reprochó tanto la burocracia que en algunos momentos han marcado este proceso como la falta de control para que se trabajen según los propósitos con que se concedió.

Recordó que el 73 por ciento de las tierras cultivables del país la laboran formas de gestión no estatal, pero los resultados que se han obtenido no son los esperados. Marrero Cruz orientó trabajar más con los campesinos; “tenemos que atender mejor a los productores, escucharlos, compartir con ellos”.

Indicó prestar más cuidado a las comunidades. “Tenemos que esmerarnos más con los hijos de los campesinos, si no quién va a trabajar la tierra”. Los jóvenes del campo son de estos tiempos. Las comunidades rurales necesitan tener y brindar una vida moderna, añadió.

El Jefe del Gobierno de la República analizó además la situación de los impagos a los productores, una situación recurrente a la que hay que ponerle fin. Ellos son los que trabajan la tierra, los que producen, ¿cómo no se les va a pagar?

Al concluir la reunión con el sistema del Minag, explicó a los participantes que sus críticas no tenían como objetivo desanimarlos. “Nosotros sabemos que ustedes trabajan mucho, de domingo a domingo, pero los resultados no son suficientes”.

Los hombres y mujeres de la agricultura cubana sabrán enfrentar estas insuficiencias y adoptar las medidas para resolverlas, les dijo.

Sabemos que ustedes no le fallarán al pueblo, que trabajan y trabajarán para garantizar la alimentación y la prosperidad que demanda nuestro pueblo, señaló finalmente Marrero Cruz.

Moderado por el Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, en el encuentro participaron también el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruíz

René Tamayo León

amss/Tomado de ACN

Impactos: 9