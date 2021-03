Rolando Chiong: “El arte tiene una función social y, de esta manera, cumplo con ello”

Foto: Fotograma de Aurora, primer capítulo de la segunda temporada de Rompiendo el silencio.

Suena mi teléfono. ¿Cómo no reconocer su voz si es la misma que le dice a su nueva mujer: “¡Vírate, vírate!”, y ella, ajena a los recuerdos que pasan por la mente de él, obedece sin saber que es en su hermana en la que piensa, y de la cual abusa sexualmente desde la infancia?

Prepotente, violento, manipulador, el personaje de Heriberto, que interviene en el primer capítulo de la teleserie Rompiendo el silencio, durante su segunda entrega, es asumido por Rolando Chiong, quien lo hizo en sustitución de otro artista. “Escasean los actores de 50 y tantos años. Además, debía tener características físicas que se parecieran a las de Daisy Quintana (la hermana víctima de su violencia)”.

Escenas como esas, que sugieren al telespectador conductas no ajenas a nuestra realidad y que laceran a no pocos seres humanos, han sido engarzadas con maestría por este experimentado creador; quien junto a Legna Pérez Cruzata dirige la nueva temporada de una propuesta entretenida y útil al mismo tiempo, que busca que “víctimas y victimarios de la violencia de género se reconozcan en las historias contadas”.

Las tramas, “en su mayoría son de ficción”. Son casos creados por los propios directores, junto a Lucía Chiong, Mariela López y Yasmin de Armas, quienes dieron cuerpo a las historias nutriéndose “de lo vivido, de los cuentos que a uno le hacen”.

Eso sí, para la construcción de los argumentos fueron asesorados. “En esta segunda temporada varios escritores pasamos por una serie de talleres impartidos por especialistas, y auspiciados por el Centro Oscar Arnulfo Romero”. Tras indagar en los distintos tipos de violencia, “comenzamos a hacer bombardeos de ideas, hasta que cada cual decidió trabajar sobre una temática; siempre con la asesoría especializada de Mareelen Díaz, y la dramatúrgica de Marisel Pestana. Nos chequearon estrictamente, trabajamos muy unidos”.

La lista de intérpretes cuya versatilidad nuestro público sabe probada, el trabajo del “equipo excelente de profesionales, donde todo estaba engrasado, fluía”; y la indiscutible calidad de los guiones que, hasta ahora, han sido pasados por el canal Cubavisión, son algunas de las claves que permiten a Rompiendo el silencio “saldar la deuda que tiene el audiovisual cubano con la denuncia de la violencia de género. En algunas novelas ha sido subtrama, pero no se ha dedicado una serie donde se dé la oportunidad a la gente de detectar dónde está la agresión, que a veces es invisible”.

“Cuando entras en este tema ya no puedes salir. En nuestro país existen formas de violencia contra las mujeres y las niñas, violencia por motivos de género, de hombre a hombre, de mujer a hombre”. Es ahí donde este director sabe que “el arte tiene una función social, y pienso que, de esta manera, cumplo con ello”.

Aún quedan capítulos por salir, pero Chiong se siente satisfecho “con la aceptación del público. Están ávidos de ver la serie, a pesar del horario que fue escogido para su salida al aire; aunque ahora es retransmitida los domingos a las 19:30 (hora local), por el canal HD. A veces les tenemos miedo a las cosas de casa, pero aun así los espectadores la han seguido y, a través de las redes sociales, dan sus criterios. Hemos tenido una retroalimentación muy grande”.

Rompiendo el silencio nació de la “voluntad” de sus directores. En diciembre de 2016, la televisión nacional transmitió la primera temporada, que “no tuvo los resultados cuantitativos que está teniendo la segunda”.

“Se nos quedaron muchas cosas en el tintero, luego de la primera temporada. Permanecieron los deseos de denunciar la violencia, porque no abarcamos todo, y en esta segunda también se nos quedan muchas cosas por decir. Plantar un árbol no da un monte, pero ayuda, y nuestro árbol ya está plantado”; me dice, y yo, como los incontables cubanos que cada martes, pasadas las 23:00 (hora local), nos mantenemos despiertos y frente a la pequeña pantalla, albergo la esperanza de una tercera entrega.

Laura Mercedes Giráldez

amss/Tomado de Granma