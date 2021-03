Albornoz, lo mejor de Cuba en mundial universitario de ajedrez

El ajedrez cubano celebró este domingo con el liderazgo compartido de Carlos Daniel Albornoz en el grupo C del torneo de partidas rápidas del Campeonato Mundial Universitario Online, que definirá sus ganadores el próximo jueves.



El doble monarca de la Isla representa a la Universidad de Camagüey y completó una excelente faena con 10 puntos de 12 posibles para compartir vanguardia con Camil Can Ali Morandi, de la Universidad de San Luis, en Estados Unidos.



Albornoz había cerrado ayer la primera jornada con 5,5 rayas en las seis primeras rondas y este domingo mantuvo el invicto con tres tablas y similar número de triunfos para arribar a la cifra mencionada, pero lamentablemente por desempate le corresponde la segunda posición.



Por las reglas del torneo los resultados no se oficializarán hasta dentro de 72 horas cuando sean revisadas todas las reclamaciones de fraude o alguna anomalía detectada durante la celebración, pero de ratificarse lo anunciado de manera preliminar el cubano no accederá a la discusión de las medallas.



A ese segmento solo pasarán los primeros lugares de cada uno de los seis grupos en competencia, además de las de mejor resultado entre mujeres para determinar también la campeona.

De cualquier manera esté o no en la final, el resultado de Albornoz es sobresaliente y además destacó por la manera de vencer en varios de los cotejos, según comentó el entrenador del equipo olímpico masculino Rodney Pérez.



También vale resaltar el desempeño de otros como Abel Fabián López de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) de La Habana, quien con 8,5 unidades se ubicó noveno del apartado A.



En ese mismo pool Melissa Rodríguez, de Ciencias Médicas de Villa Clara, cerró en el puesto 36 con siete rayas de 12 posibles, y en el B William Hernández (Universidad de Pinar del Río) logró ocho puntos y un escalón decimocuarto.



Decimosegundo se ubicó en el F Jorge Elías (Universidad de Camagüey) con 8,5 unidades. En sentido general, Rodney elogió la dedicación y el interés puesto por los 24 jugadores que defendieron centros de altos estudios desde la Isla, incluso en algunas ocasiones con inconvenientes de conexión.



Los problemas presentados en ese sentido no fueron exclusivos para los que jugaron desde aquí, pues se reportaron fallas desde varias partes del mundo. Al parecer la plataforma digital tornelo.com no tenía el soporte adecuado para un certamen de este tipo con casi un millar de concursantes y los organizadores debieron adecuar el sistema de eliminaciones para poder seguir adelante con la cita.



Otro detalle a destacar es el elevado nivel de muchos de los competidores, entre los que se inscribieron 29 grandes maestros, 62 maestros internacionales y 83 maestros Fide.



