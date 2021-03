Frank Madan: un “Toro” de raza

Por/Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato

El mejor lanzador de la 60 Serie Nacional de Béisbol ha sido el camagüeyano Frank Madan Montejo, quien precisamente es el único integrante de los “Toros” que aparece en la preselección de 36 peloteros para la Copa del Caribe de Curazao, a celebrarse en el mes próximo.

Lo que más llama la atención de este derecho de 29 años de edad es que de las 20 aperturas que tuvo en el campeonato, completó 11 juegos y propinó 5 lechadas. Además, en 141.2 entradas los contrarios le promediaron a la ofensiva solo 231, propinó 109 ponches, otorgó 40 bases por bolas, ganó 13 choques con 5 descalabros, su promedio de carreras limpias estuvo 3.30 y su WHIP (promedio de embazados) 1.14.

El derecho de la ciudad de Camagüey considera que aunque ha tenido otras buenas actuaciones, esta ha sido su mejor campaña beisbolera. “Todo me salió bien, me enfoqué en ir juego a juego, fui caminando los partidos y salieron las victorias para mi equipo que es lo más importante”.

Madan sentenció que el trabajo con las pesas fue clave en su estabilidad en la Serie. “Antes de la preparación general con el equipo me mantuve trabajando en el gimnasio con el profesor Lázaro River y pude fortalecer sobre todo las piernas”.

Después de tener un arranque fabuloso en la temporada, el fornido lanzador agramontino bajó un poco en su rendimiento. “Pienso que la temporada mía tuvo tres momentos, comencé muy bien, después perdí un poco de efectividad y posteriormente me recuperé para terminar bastante arriba”.

En la 59 Serie, Madan también tuvo grandes actuaciones hasta que lo pasaron a relevista en la II Fase. “La gente está sorprendida con mi actuación, por ejemplo el año pasado en los primeros 45 juegos tenía 6 y 0, incluso con mejor PCL, pero la diferencia es que pasé al relevo”.

Aunque ha alternado como abridor y relevista, prefiere iniciar los encuentros. “Me gusta abrir los partidos, porque depende mucho de mi actuación el resultado del equipo, de lo contrario si tus compañeros no te dan ventaja no puedes salvar y no se valora tu resultado”.

Frank Madan es de los lanzadores que pueden trabajar con sistematicidad cada 5 días en una temporada larga. “Pienso que cuando uno se siente bien y está ganando tiene que aprovechar el momento y lanzar lo más posible. Después si comienzas a mermar los resultados si debes descansar un poquito más”.

Desde que los “Toros” quedaron eliminados, Madan siguió preparándose para los futuros compromisos internacionales. “Cuando terminó la etapa clasificatoria seguí entrenando para los refuerzos. Ya una vez que se decidió que no se reforzarían los conjuntos hice un cambio en el plan de preparación, pero ya pensando en la preselección nacional”.

Frank Madan, quien integró el equipo Cuba al Torneo Premier 12 del año 2019, sueña con volver a vestir el uniforme de las “cuatro letras”.

“Mi aspiración es regresar a la selección nacional, ese es el sueño de todo deportista. Voy a seguir esforzándome cada día para lograr esa meta que tengo en mi carrera”.

odh/Tomado de Radio Rebelde