Del lado humano, Sesiones vagabundas

Mauricio Figueiral, junto al cantante Waldo Mendoza, en Sesiones vagabundas. Foto: Tomada de Facebook

Hay un programa de música que, nacido en el Canal Habana, ha hecho que nos preguntemos cómo un trovador es capaz de asumir su dirección y conducción, cuando en realidad sucede todo lo contrario. Si bien el joven músico Mauricio Figueiral –graduado de la Facultad de Cine, Radio y Televisión del Instituto Superior de Arte– utilizó, originalmente, los conocimientos adquiridos para promocionar su obra como cantautor, ahora los pone en función de recrear Sesiones vagabundas, una de las propuestas televisivas más atractivas de estos tiempos.

Estamos en presencia de esa otra mirada que nos confirma la eficacia de una alternativa ajena a la complejidad tecnológica inherente a un estudio de televisión, por encontrar su razón de ser al aire libre. De ahí que la identificación del programa sea la imagen del entrañable “polaquito”, cargado de todo lo necesario para la filmación de sus invitados en cualquier rincón citadino. Sin embargo, el manejo de la espontaneidad y de un desenfado evidente, para nada escapan del rigor académico de Mauricio Figueiral en su objetivo de alcanzar un nivel de excelencia desde el patrón de la sencillez.

Precisamente, detrás del aparente velo que se nos descorre para mostrar el uso de cinco pequeñas cámaras en un improvisado set, ubicado lo mismo al borde de la bahía que en pleno centro histórico de la capital, se contribuye al abrigo de una relajada atmósfera de complicidad.

Entonces, aunque los invitados interpreten como mínimo tres canciones absolutamente en vivo, para otorgar todavía más naturalidad al programa, están creadas las condiciones adecuadas para inteligentes preguntas nacidas del alma cubana de Mauricio Figueiral.

Como quien no quiere las cosas, el conductor sutilmente provoca privilegiadas confesiones como son las razones de Luna Manzanares para no vivir fuera de Cuba o las del dúo Buena Fe de por qué no se conciben haciendo carrera por separado.

Incluso, en el programa con Alexander Abreu, además de disfrutar su desempeño como trompetista, dialoga sosegadamente con Mauricio sobre temas de profundo carácter ético. Francamente, con espacios televisivos como Sesiones vagabundas, tenemos una opción diferente para admirar la dimensión profesional de figuras cimeras de nuestra música, a la vez que nos acerca al lado humano, menos conocido, desde la inusual perspectiva: como si estuviéramos conversando con ellos en la más absoluta confianza.

Guille Vilar

amss/Tomado de Granma