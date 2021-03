Hombre de la radio al servicio del periodismo y la Revolución

Foto: Inés María Miranda

No hay calle del capitalino municipio Cerro que no conozca o no haya transitado para su trabajo reporteril el veterano de la prensa radial en La Habana, Wilfredo Díaz Betancourt.

No pocos funcionarios, colectivos laborales o delegados del Poder Popular lo recuerdan desandando el territorio en busca de información fresca para su noticiario, un dato preciso que redondeara el comentario o el reportaje previsto; una entrevista, más de las veces, y trofeo del día.

Consagrado al ejercicio del periodismo comunitario, se le recuerda respetuoso con las fuentes, comprometido con la verdad y fiel a los oyentes.

No hubo en él concesiones para el facilismo, ni el cansancio. Nada lo detenía cuando de cubrir coberturas en su amado Cerro se trataba.

La gente sencilla: el anirista, el obrero agrícola, el profesional de la Salud, la mujer y su contribución, los trabajadores del sector de la Educación y tantos otros objetivos, cuya historia tenía como centro lo humano, atraparon su interés y colmaron su agenda periodística.

Tenía el reto de que cada día su trabajo fuera mejor. Nunca estuvo conforme, se exigía constantemente.

La ética periodística lo acompañó siempre, también su modestia, amén de experiencia profesional, reconocimientos y distinciones a lo largo de su vida.

Ya no está en activo Wilfredo Díaz Betancourt, quien fue directivo de la radio provincial; laboró en Radio Metropolitana; y se jubiló casi a sus 80 años de edad, en Radio Coco, donde aún forma parte de la Unión de Periodistas de Cuba, de ese colectivo.

Colega y amigo, encontré en él consejo oportuno, y sobre todo el ejemplo de cómo debe ser un periodista de la Revolución.

El amor por Cuba y sus líderes, apego a los principios por los que luchó muy joven en la clandestinidad contra la tiranía batistiana, y antimperialista consagrado, caracterizan su personalidad e integridad.

En el corazón de los más jóvenes reporteros y soldados de la radio en La Habana, de seguro también está su impronta y ejemplo.

Felicidades a propósito de la jornada por el Día de la Prensa Cubana.

amss